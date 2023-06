Mamadou Lamine Diallo : « L’APR veut confisquer le pouvoir pour… »

Le dernier communiqué de cette Association de Prédateurs de la République qui règne sur le pays, est on ne peut plus clair. Il appelle à aller au-delà de BBY pour une majorité présidentielle qui doit confisquer le pouvoir en 2024. Les raisons sont indiquées dans le communiqué: les ressources tirées du gaz disponibles en 2024 doivent être gérées par leur GIE politique.

L’aveu est clair et net et confirme ce que j’ai défendu dans cette page depuis des années.

Dès l’annonce de la découverte du gaz de St Louis et de Kayar, Macky Sall a décidé d’instrumentaliser l’APR et BBY pour installer la dynastie FayeSall et partager les miettes des rentes gazières entre ses affidés.

C’est de là que date sa décision de réduire l’opposition à sa plus simple expression par tous les moyens d’Etat, la justice notamment. C’est un pouvoir personnel, familial et corrompu qui s’installe au Sénégal avec l’encadrement strict de Gaby Peretz, le marchand d’armes, Ron Yaffet, recyclé dans l’immobilier, et Simon Bora chargé du business turc.

La gouvernance vertueuse et sobre a laissé la place à la corruption massive, aux flux financiers illicites en hausse et aux trafics de toutes sortes.

Les ministres roulent en Audi et on ne sait toujours pas qui le leur a vendu ou qui a imposé le leasing.

C’est dans ce climat que Macky Sall officialise le ralliement à la prédation gazière d’autres forces politiques pour soutenir son régime ouvertement contesté par les jeunes sacrifiés par l’arrogance des nouveaux riches. Ce dialogue national est une parodie anti – démocratique.

Macky Sall a caché à ses souteneurs soumis qu’il se rendait au Haj. Il reviendra annoncer sa candidature et engager l’ultime bataille contre l’opposition démocratique et citoyenne.

Allah saura reconnaître les Siens In Cha Allah