René Pierre Yehoume : « L’heure est venue de nous lever en seul homme derrière le président »

CE QUE J’ESTIME !…Par René Pierre Yehoume

J’estime qu’il convient de réformer dans tout le Parti notre méthode et notre système d’étude .Et cela pour les raisons que je vais exposer. Commençons par l’étude de la situation actuelle. Certes , nous avons obtenu quelques succès dans l’étude de la situation actuelle tant intérieure et internationale avec une équipe de jeunes dynamiques et très présents sur les réseaux sociaux mais il nous faut relooker avec de nouveaux visages sur les plateaux de télés.

Nombre de camarades du parti nommés ont encore un très mauvais style de solidarité et ils oublient que nous avons le même dénominateur commun, <s’ils tombent nous tombons > diamétralement opposé à l’esprit même de la devise du parti < APR > TRAVAIL -SOLIDARITE -DIGNITÉ. La plupart de nos responsables nommés ici à Dakar et dans d’autres endroits les plus reculés sont comme un homme qui tente d’attraper un moineau les yeux bandés ou comme l’aveugle qui cherche à saisir un poisson, se complaisent dans des bavardages prétentieux.

L’heure est venue de nous lever en seul homme derrière le président Macky Sall. L’APR doit se densifier idéologiquement, former davantage « des cadres de combat et des militants aguerris » avant de lancer la grande offensive pour 2024 dans Benno. Nous ne saurons plus être à l’expectative, nous devons être à l’avant garde de ce combat afin que ceux qui veulent embrumer les véritables problèmes.

A leur facette, au farce de mauvais goût, nous opposerons argument vrai clair limpide, basé sur du concret. Notre armée de jeunes , de jeunes à constituer , doit avoir un nouveau objectif , répondre à toute attaque dans un cadre normatif clair , lucide et responsable. Vive l’APR , ViVE BENNO ,Vive le Président Macky Sall.

Osons Rene Pierre Yehoume

Porte parole des gens qui n’ont point de bouche,

Responsable APR Dakar-Plateau