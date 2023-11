HOMMAGES APPUYÉS AU PRÉSIDENT BÂTISSEUR SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL

Son nom remarqué et remarquable fait raisonner le respect total dans le concert des nations.

Le Président Macky SALL est actuellement l’un des Chefs d’États les plus respectés dans le monde.

Toutes ses actions sont motivées par un désir ardent et fécond de voir son pays le Sénégal réussir et sursauter et rejoindre les pays les plus développés dans le monde.

Son rêve est de voir un Sénégal émergent et prospère, un Sénégal de tous.

Son arrivée à la magistrature suprême depuis 2012 nous été tellement bénéfique et malgré le contexte économique très difficile trouvé sur place avec un Président sortant, Me Abdoulaye Wade, qui prédisait que le nouveau Président sera incapable de payer les salaires, mais le bâtisseur Macky SALL a sorti le Sénégal de l’ornière du sous développement, le hissant sur les rails de l’émergence et du développement avec une vision claire comme le PSE, des projets phares et une gestion vertueuse et transparente de la chose publique qui ont fait et qui continuent de faire le bonheur de tous.

Le Président Macky SALL a aussi hissé l’image du continent africain qui a, grâce à son talent et son art diplomatique, acquis beaucoup plus de respect et de considération sur la tribune des nations et dans les relations internationales avec de nouvelles places données au continent africain grâce à son art et sa capacité à parler avec le monde.

Le Président Macky SALL a également valorisé l’image du Sénégal, son sport, son économie et développement avec ses nombreuses réalisations phares faisant de notre pays la première référence en Afrique en terme de saut économique et infrastructurel, sa démocratie, sa diplomatie, sa sécurité, son influence et sur tous les plans, le Sénégal est devenu un pays exemplaire et une référence en Afrique et le Président Macky SALL une source d’inspiration.

Le Président Macky SALL a tout fait pour le Sénégal et pour l’Afrique.

Nous lui serons infiniment fidèles et reconnaissants et nous saluons toutes ses braves actions pour l’émergence de notre pays et de notre continent qui resteront à jamais gravées dans les livres d’or de notre histoire.

Bravo et Merci Monsieur le Président, vos compatriotes, votre pays, votre continent saluent votre ingéniosité et votre générosité mais également vos capacités et votre expérience intarissable qui doivent rester au service du Sénégal, de l’Afrique et du monde.

Merci Monsieur le Président !

Me Diaraf SOW Conseiller Technique auprès du Président Abdoulaye Daouda

Président du parti ADAE/J

Coordonnateur national de la coalition Joowléene (Benno Bokk Yaakaar)