Mahammed Boun Abdallah Dionne est le candidat de la rupture, selon…

Quel Sénégal voulons nous laisser à nos enfants ? (Par le Dr Louis-Martin SAME)

En ces jours de haute valeur spirituelle où nous célébrons nos défunts, j’ai une pensée très émue pour le président Léopold Sédar Senghor, père de la nation sénégalaise, écrivain, académicien et chantre de la démocratie, de la paix et de la stabilité en Afrique. Je voudrais également associer à ces moments de commémorations, nos pionniers tels que Cheik Anta Diop, Amadou Hampaté Ba, Birago Diop, pour ne citer que ceux-là, et qui ont inspirés une grande frange de l’intelligentsia africaine.

Associons nos prières pour le repos éternel de leur âme. Après ces années glorieuses de la forte pensée philosophique africaine, nous sommes tombés au creux de la vague, et , actuellement nous assistons à une véritable faillite anthropologique des valeurs fondamentales africaines; ces valeurs là qu’incarnaient nos grands hommes et qu’ils ont su savamment irriguer vers nous, ces jeunes générations, ces adultes que nous sommes devenus. Aujourd’hui, l’heure est grave, Il s’agit pour nous de répondre à la question essentielle de savoir ” Quel Sénégal voulons nous laisser à nos enfants? .Tous les yeux de l’Afrique, du monde sont tournés vers le Sénégal, en cette période de campagne électorale; ce beau et grand pays qui depuis toujours, s’est imposé aux yeux du monde comme un Havre de paix , de stabilité et de démocratie. Nous avons le devoir historique de préserver ce précieux héritage.

Ne nous laissons donc pas endormir par les sornettes des sirènes, ni les propos et arguments fallacieux tenus ça et là par de très obscurs consultants , déguisés pour l’occasion en conseillers et amis de l’Afrique. Un vent nouveau souffle sur notre continent, et ensemble, nous devons relever les défis de demain et faire des choix justes . En ce jour chargé de spiritualité, j’ai voulu ici, vous faire partager ce message des ancêtres, garants de la pérennité de nos terroirs et qui nous vient des profondeurs de la teranga, mais aussi de nos sanctuaires séculaires africains. Que nous disent les ancêtres ? Ils nous demandent d’investir sur la jeunesse, seule valeur sûre pour notre avenir et notre continent. Ils nous demandent également de revenir sur nos valeurs fondamentales africaines, à savoir l’Ubuntu, l’humanisme, la fraternité la solidarité, l’altruisme, la bienveillance, la probité, l’éthique, l’amour et l’attachement au terroir. Nous sommes à une période importante de la vie politique et démocratique du Sénégal, et de nombreuses offres politiques vont s’offrir à la population, de façon tout à fait légitime. Par ailleurs, nous avons le devoir de vous éclairer sur le choix de celui qui va avoir la lourde responsabilité de présider aux destinées du Sénégal lors des cinq prochaines années . Le prochain Président devra pouvoir relever cinq défis essentiels :1) Etre capable de gérer en bon père de famille, les importantes retombées financières générées par le pétrole et le gaz. 2) Assurer la cohésion sociale. 3) Innover en matière de bonne gouvernance. 4) Apporter les solutions concrètes à l’épanouissement de la jeunesse et apporter une réelle réponse à l’exode massif des jeunes vers des aventures hasardeuses vers l’occident. 5) Asseoir une véritable industrialisation. A mon humble avis, le Sénégal a la chance inouïe d’avoir parmi ses fils , Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui a mon humble avis, a l’étoffe, la densité, les compétences et la vision pour relever tous ces défis et faire du Sénégal un pays prospère et moteur de la croissance en Afrique..

Cet homme d’une intégrité sans faille devrait servir de modèle et de référence à toute la nouvelle génération africaine et Sénégalaise en particulier. Pour exemple, Après un parcours exceptionnel à l’international, et à travers de nombreux postes de responsabilité au sein de l’appareil d’Etat , ministre du plan Sénégal Émergent, Premier ministre, ministre d’état secrétaire général à la présidence, a su se retirer un moment pour réfléchir sur les solutions pérennes d’avenir pour le Sénégal. C’est homme, Mahammed Boun Abdallah Dionne, incarne toutes les valeurs d’humilité, de courage et surtout a une vision pragmatique pour le développement du Sénégal. Pour cette élection, Mahammed Boun Abdallah Dionne s’engage avec force et détermination à redonner à la jeunesse sénégalaise, toute sa dignité et sa fierté. Son projet de société est crédible et solide.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est le candidat de la rupture, face à la continuité ; c’est le candidat du progrès, face à l’immobilisme. C’est la personnalité politique idoine qui saura donner une nouvelle impulsion et qui saura mener à bien les réformes nécessaires dont le Sénégal a besoin. J’exporte la population à accorder une grande confiance à la coalition qu’il dirige. Pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, ne ratez pas l’occasion de bâtir l’avenir. Faites voter et votez massivement pour Mahammed Boun Abdallah Dionne. Que le Très Haut bénisse vos engagements, Que les ancêtres vous accompagnent vers une très belle et la large victoire. Vive la démocratie, vive le Sénégal, vive l’Afrique.

Par Dr Louis-Martin SAME