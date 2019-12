Diaraf Sow se moque de Sonko et de sa « Tong-Tong »

Deux milliards et demi pour sa campagne de 2024, Ousmane Sonko planifie un Tong-Tong international du Sénégal

Comme disait l’autre: » Quand l’homme d’État pense à la prochaine génération, l’homme politique lui pense toujours aux prochaines élections.

Alors que le Sénégal vient juste d’élire un nouveau Président de la République, l’expert des déballages et des fausses révélations sans fondement ni preuve, montre déjà qu’il est très loin d’être un homme d’État.

Il remet ainsi sur la place publique son caractère animal d’ assoiffé de pouvoir.

Ses suiveurs oublient sans doute que le Sénégal n’a pas commencé son existence à partir de 2014.

Où était ce faux patriote avant la création de son parti ?

La réponse coule de source: Ousmane Sonko était le porteur de valise de Monsieur Tahibou Ndiaye, le seul qui avait accepté de verser deux milliards et demi cash à la CREI..Ousmane Sonko bénéficiait de la grâce du système.. laissant les sénégalais et leurs nombreux problèmes notamment l’inflation accélérée sous le régime du président Abdoulaye Wade.

Sénégalais, savez vous que Ousmane Sonko n’a jamais craché sur les fonds communs qu’il encaissait en catimini, aujourd’hui il dénonce les fonds politiques ? Ki koumou yab? Pour reprendre maître Elhadji Diouf?

Jeunesses du Sénégal, réveillez vous ! Qui avait refusé de décrocher l’appel téléphonique de Karim Wade et tendait la main à son père, le dynausore du système (Valise Segura)? Croyez vous que s’il avait bénéficié du soutien du PDS, il allait gouverner seul, sans le PDS? Réveillez vous !

Aujourd’hui, il cherche deux milliards et demi, pour un simple expert fiscal qui a raté son coup dans l’affaire des 94 milliards; ses militants dont la plupart des jeunes qui aspirent aux changements mais qui vivent dans leur majorité dans une situation difficile n’ont pas un centième de ces moyens.

Alors où doit-il donc tirer cette somme pour quelqu’un qui veut combattre le système, le vol, les détournements ?

L’argent sale, l’argent de la drogue , l’argent des lobbies et des ennemis du Sénégal qui ont un œil sur nos ressources naturelles constitueront sans doute cette somme colossale pour un tong tong international du Sénégal dans l’éventualité utopique d’une victoire électorale.

Où est le changement du système dans tout cela ?

Quand Ousmane Sonko croit utiliser les moyens mafieux de l’achat de conscience, de la corruption et des financements occultes pour accéder au pouvoir, ceux qui le suivent et qui aspirent au changement du système doivent se poser des questions sur l’état d’esprit de cet homme qui veut utiliser leurs souffrances pour assouvir ses ambitions machiavéliques.

Heureusement que les sénégalais savent distinguer la bonne graine de l’ivraie.

« Baarame bougnou talal ab djokhogne la, wanté diouromi baram tougnou talal, kokou yalwaane la »: disait Guelewaar

Vive la République !

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J