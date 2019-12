Non !!! Le chantage et la cupidité ne passeront pas

A l’heure où toutes les forces vives de l’Alliance Pour la République (Apr) devraient s’ériger en bouclier pour la matérialisation des projets et programmes que son excellence M. Macky Sall a démarré au seuil de son nouveau mandat à travers sa vision établie sur 5 3 5, il est regrettable de voir des individus malintentionnés tenter de semer la zizanie et la division dans les rangs. Par leur comportement insipide, ils se mettent de façon délibérée à en marge de la bonne conduite. En réalité, ils montrent qu’ils ne sont intéressés que la promotion de leur propre personne.

C’est comme ça qu’il faut lire les attaques portées à l’endroit de Madame la présidente du CESE, Aminata Touré par des énergumènes sortis de nulle part pour exiger leur part du gâteau comme s’il y avait des prébendes à distribuer à gauche et à droite.

En voulant s’attaquer à Madame la présidente, ces deux pelés trois tondus autoproclamés Plateforme Mbolo de grand Yoff se sont rendues ridicules car faisant dans la stricte mauvaise foi et dans le chantage

Animés par des calculs politiques, ces habitués des faits doivent comprendre que dorénavant le temps des maître chanteurs est révolu. En tout cas, le chantage et l’escroquerie politique ne passeront pas avec Mimi.

Madame la Présidente du Cese Aminata Touré ne boxe pas dans la catégorie de ceux ou celles qui les ont habitués au chantage et à la mauvaise foi en politique. Au contraire, elle mérite respects et considérations eu égard à son dévouement, sa loyauté, son abnégation et ses nombreuses contributions dans le développement de notre pays.

Les valeurs qui l’animent ne souffrent d’aucune ambiguïté pour le commun de nos compatriotes qui savent faire la différence. Il n’est même pas nécessaire de revenir sur le parcours de cette femme Intellectuelle qui suscite admiration et respect de par son parcours et son cumul d’expériences. Une femme comme elle, très à cheval sur les règles et les valeurs qui structurent l’engagement politique n’acceptera jamais les chantages d’où qu’ils viennent à fortiori d’un groupe de personnes véreux et faisant du chantage leur fonds de commerce.

Elle reste une femme intègre, droite dans ses bottes et déterminée à voir le nom du Sénégal rayonner partout à travers le monde. Elle s’y emploie aux côtés du chef de l’Etat pour que nul ne l’ignore. Elle a, avec le chef de l’État, des relations solides de confiance et de proximité.

Son énergie et sa force, elle préfère le mettre au service exclusif de notre pays. Vous lui cherchez querelles mais elle ne vous donnera point l’occasion puisqu’elle est plutôt occupée à traduire la vision du Président de la République. En moins de 6 mois et après seulement 2 sessions, elle a réussi à faire du Cese une institution crédible, originale dans sa nouvelle démarche et ingénieuse dans la recherche de solutions pour les Sénégalais.

Une si prestigieuse institution consultative, qui émet directe des avis et recommandations pour le chef de l’état, qui participe fondamentalement à la marche de notre Etat et à la consolidation de nos acquis démocratiques mérite qu’on s’y dévoue.

La volonté du chef d’état telle connu est de faire de nos institutions des instruments de pratiques à la gestion vertueuse transparente, utile au service exclusif des populations .

Doté d’une équipe de qualité aux compétences et aux profils diversifiées, le Conseil économique, Social et Environnemental ne saurait être une permanence de parti politique pour recycler et recaser des hommes sans aucun niveau et dont l’utilité reste à voir

Eu égard à toutes ces considérations je lance un appel à tous les patriotes désireux de voir notre pays se hisser de venir nous rejoindre autour des valeurs.

Le président de la république Macky Sall réélu à hauteur de 58%, mérite un accompagnement sincère et sérieux de la part des sénégalais indépendamment des clivages politiciens et des revendications uniquement guidées par la cupidité.

Ngoura Chérif, responsable politique de l’Apr à Grand-Yoff et Porte-parole des Amazones de Mimi