« KAOLACK JE M’ENGAGE » se réjouit de la nomination de

El Hadji Malick Gueye ou le retour d’un généreux donateur…

En réaction à la nomination de l’honorable député El Hadji Malick Gueye comme conseiller spécial du Président de la République rattaché au HCCT, moi, Abdoulaye Gueye, en ma qualité de leader du mouvement « KAOLACK JE M’ENGAGE», je le félicite , d’abord, et en fais de même pour le Chef de l’Etat pour sa reconnaissance jamais failli envers le Sine Saloum ,mais aussi, pour la récompense des innombrables efforts consentis par le leader du mouvement » Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », El Hadji Malick Gueye, un de ses grands défenseurs. Cette nomination signe le retour d’un généreux donateur, d’une véritable bête politique qui, à coup sûr, changera la configuration politique de la région de Kaolack. El Hadj Malick Gueye, cette encyclopédie politique, de par sa connaissance de l’Etat et des institutions, sera d’un apport considérable pour le Président de la République et pour Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Présidente du HCCT.

« KAOLACK JE MENGAGE « vous souhaite bonne continuation dans le sens du fast-track.

M.Abdoulaye Gueye,

Coordonnateur du mouvement » KAOLACK JE M ‘ENGAGE »