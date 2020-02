Diaraf Sow : « soyons unis et solidaires au nom du président »

La force du Président, c’est les forces conjuguées de tous les militants, alliés et sympathisants du Président.

Si chacune de ces entités est forte, le Président sera politiquement fort et pourra par conséquent, travailler dans la tranquillité et produire les résultats attendus par les Sénégalais ; parce que cette force unie et solidaire servira au Président;

Si par contre nous sommes faibles individuellement, le Président sera faible, parce que soutenu par des militants, alliés et sympathisants politiquement faibles.

ON DOIT S’OUBLIER, et travailler main dans la main, c’est cela qui nous rend forts pour pouvoir être utiles et efficaces.

ON DOIT S’OUBLIER et savoir que seul le Président compte. Chacun travaillant pour le compte du Président Macky Sall.

Où sont les Ministres, DG, PCA, Chefs de services et autres et leurs militants pour soutenir au moins les pages officielles envahies par l’opposition ?

Est-ce acceptable qu’une autorité nommée par le Président de la République se choisit un staff de communication pour s’auto-glorifier et se faire un culte de la personnalité tout en oubliant de défendre l’autorité hiérarchique qui lui a permis d’être ce qu’il est et tout en utilisant ce staff pour nuire et combattre d’autres militants, alliés ou sympathisants du Président qui ont été eux aussi nommés par le Président et qui bénéficient de sa confiance ?

Réfléchissons !

Revoyons nos communications.

Si elles sont improductives et ne peuvent pas servir le Président alors taisons nous !

Il est intolérable, toutes ces campagnes de communication de la part de hauts responsables qui affaiblissent le Président ou ses alliés. Ces types de communication qui font le chouchou de la presse et qui donnent l’impression d’une armée mexicaine à la coalition Benno Bokk Yaakaar ne servent à rien.

Lorsque nous vous écoutons, nous voulons entendre l’allié, le patriote, le fidèle du Président. Gardons-nous nos expertises pour les amphithéâtres et les milieux non politiques et faisons de la politique pure et dure lorsque nous communiquons pour la mouvance présidentielle.

Nous manquons de solidarité également sur les réseaux sociaux pourtant nous sommes plus forts mais faibles parce que désunis, chacun travaillant uniquement pour son responsable.

Arrêtons de nous combattre, de nous autodétruire, d’être jaloux et méchants l’un envers l’autre et nous verrons tout de suite le résultat.

Le travail sera plus facile surtout sur les réseaux sociaux.

L’activité de l’autre sera mon activité, nous devrions inviter tout le monde.

Nous répondons également aux invitations des autres et soutiendrons toutes les activités des autres alliés du Président.

C’est cela, être des alliés et des partisans et c’est cela la seule voie de la victoire en 2024.

Par contre, si nous continuons sur cette voie, c’est nous qui serons perdants en 2024.

Le Président de la République n’a plus rien à perdre !

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J