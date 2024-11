Diaspora APR : Aliou Ndao Fall démissionne

Mr Aliou Ndao FALL, démissionne de son poste de Secrétaire National charge de la Diaspora APR et laisse la place aux jeunes. Il adresse sa lettre de démission au président Macky Sall, président de l’APR

A L’ATTENTION DU CAMARADE MACKY SALL PRESIDENT DE L’ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE (APR)

Monsieur le camarade Président,

Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour votre courage légendaire et votre sens élevé du patriotisme et du devoir, à l’occasion de cette élection législative du 17 novembre 2024. Car après seulement 7 mois sortie d’une élection présidentielle perdue, vous n’avez pas hésité à reprendre le combat pour la défense des intérêts des populations sénégalaises. Mais le peuple a confirmé son choix du 24 mars 2024 et nous l’acceptons en tant que démocrates.

Camarade Président, sachez que : APR je suis et APR je resterai.

Aussi c’est le moment de vous témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude après tant d’années de compagnonnage (2008 à nos jours, 2024). Malgré quelques péripéties relevant de la nature humaine, notre compagnonnage me semble réussi et exemplaire. En ce qui me concerne, je n’ai aucun regret bien au contraire j’éprouve une très grande fierté de vous avoir servi durant toutes ces années au plus haut sommet de l’État du Sénégal. Encore un grand merci pour m’avoir donné un mérite dans le parti APR et dans l’État.

Très cher camarade Président, depuis le 17 janvier 2009 vous m’avez confié la Diaspora dans le cadre du parti en qualité de Secrétaire national charge de la Diaspora. Pour faire l’économie de toutes ces années de gestion de la Diaspora, en âme et conscience je pense avoir réussi ma mission. Aussi après tant d’années à la tête de cette importante composante du parti, il est temps pour moi et pour l’avenir du parti, de céder la place aux jeunes.

En effet, compte tenu de mon âge, de mon état de santé et en vue de la réorganisation du parti, il est évident que je ne peux plus être aussi productif qu’auparavant. Pour toutes ces raisons, je vous prie cher camarade Président, de bien vouloir accepter ma démission du poste de Secrétaire national chargé de la Diaspora APR. Je reste disponible responsable pour accompagner le responsable de la Diaspora que vous désignerez pour gérer la Diaspora. Evidemment je continuerai à militer au sein de la structure dédiée aux sages, espace où je pourrai être utile je pense.

Très cher camarade Président, espérant votre grande compréhension, je vous prie de recevoir mes salutations les respectueuses et toujours avec ma très haute considération.

Aliou Ndao FALL