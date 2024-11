Voici 2 leaders qui peuvent révolutionner la Côte d’Ivoire et le Sénégal

CES LEADERS QUI INSPIRENT ET RÉVOLUTIONNENT EN AFRIQUE DE PAR LEURS RESPONSABILITÉS NOUVELLES…

Ils sont tous 2 financiers

Ils ont pratiqué l’état d’abord en tant que DG et Ministre puis ambitionnent aujourd’hui la fonction présidentielle.

Ils sont les 2 seuls et uniques à avoir révolutionné la façon de faire et s’engager en politique en Afrique.

JAMAIS DE PAROLES DÉPLACÉES, NI OFFENSIVES, NI OFFENSANTES

TOUJOURS DANS LA MESURE ET LE RESPECT

Leur approche de s’opposer est unique, elle s’oriente et s’établit sur la valeur intrinsèque, la posture d’homme d’état, la connaissance des affaires publiques, l’expérience étatique, la compétence et la bonne maîtrise des finances publiques

Ils ne prônent que la paix, le respect et la prospérité.

LEUR RIGUEUR DANS LA GESTION N’A JAMAIS ÉTÉ REMISE EN CAUSE.

LA CONFIANCE ET LE RESPECT DES BAILLEURS EN LEURS ENDROITS, NE SOUFFRENT D’AUCUNE ÉQUIVOQUE.

De véritables artisans du développement socio-économique de leurs pays, ces 10 à 15 dernières années.

L’un, c’est TIDIANE THIAM de la côte d’Ivoire

L’artisan des 12 travaux de l’Eléphant d’Afrique, ces projets de grandes envergures qui ont révolutionné l’architecture infrastructurelle de la Côte d’Ivoire et renforcé l’agriculture en particulier l’autosuffisance alimentaire.

Son apport significatif a propulsé la Côte d’Ivoire dans les économies les plus puissantes d’Afrique.

L’autre c’est Amadou BA du Sénégal

L’artisan du code général actuel des impôts et du PSE, le Plan Sénégal émergent. Ce référentiel inédit, jamais exécuté comme plan jadis et qui a fini d’établir toutes les bases d’un développement viable par la décentralisation, l’équité et l’inégalité territoriales.

Aujourd’hui tous les fondements requis sont établis pour réussir un bon développement des pôles régionaux.

Son apport a significativement propulsé le Sénégal dans les économies les plus dynamiques d’Afrique.

Présidents ?

Ils seront Présidents ou pas, je reste très optimiste car ils ont tout pour une ère d’émergence nouvelle car ils ont la carrure nécessaire et le profil prometteur de gouvernants d’avenir, de paix et de prospérité de leur pays respectifs que sont la côte d’Ivoire et le Sénégal.

Extraits recueillis sur les réseaux sociaux