DIC : Ce que Diéguy Diop Fall a dit aux enquêteurs

L’ancienne Directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire, Diéguy Diop Fall était à la Division des Investigations criminelles (Dic). Après plusieurs heures d’audition, la responsable de l’Apr a été libérée sur convocation. Elle doit retourner à la Dic, lundi prochain, pour la suite de l’affaire qui porte sur un supposé détournement de fonds. Pour le moment, aucune infraction n’a été retenue contre elle.

D’après de Seneweb, les policiers-enquêteurs ont interrogé Diéguy Diop Fall sur des questions relatives à la gestion de la Direction de la Promotion de l’Economie sociale et Solidaire sous son magistère. Ils lui ont demandé le montant du budget alloué à la direction. Diéguy a déclaré qu’il n’avait qu’un budget de fonctionnement. Elle devait acheter des fournitures de bureau. Les policiers sont revenus à la charge, demandant ses fournisseurs et les cellules de passation des marchés. Diéguy a affirmé que cette question relève de la compétence du Direction des affaires générales (Dag). Elle a réfuté les accusations de détournement de fonds. Elle a même affirmé qu’elle n’avait pas de véhicule de fonction. A l’inverse, elle clame que ce dossier est purement politique. Et, son ministre de tutelle en a fait un règlement de compte.

Selon les mêmes sources, les Dag et d’autres agents du ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire ont été entendus à titre de simple renseignement.