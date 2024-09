Diomaye doit neutraliser COD…une grosse menace pour le Palais

Le Président Bassirou Diomaye Faye a la volonté de changer les choses. Au regard des actes qu’il pose on sent qu’il veut. Malheureusement, le chef de l’Etat ne peut pas car il est entouré d’hommes et femmes qui ne lui facilitent pas les choses. Il ne se passe plus un seul jour sans que son entourage ne fasse parler de lui. Une grosse menace est logée au Palais. Cet homme, à qui on a donné un poste de responsabilité, pose des actes qui sont vus comme de la défiance. Le polémiste du Palais n’est autre que Cheikh Oumar Diagne (COD).

En faisant de Cheikh Oumar Diagne ministre conseiller-Directeur des moyens généraux à la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye pensait sûrement avoir pioché la bonne carte. Mais le temps a démontré que l’homme qu’il a choisi est un allié à problèmes. Depuis sa prise de fonction, Cheikh Oumar Diagne, secrétaire général du Parti Rassemblement Pour la Vérité/ and ci Degg, multiplie les bourdes. Chaque jour qui passe avec son lot de polémiques. Ses prises de positions se passent de tout commentaires à tous les niveaux.

Dans une rencontre ce week-end, Cheikh Oumar Diagne s’est encore embourbé dans une nouvelle polémique. Il a tenu des propos qui ont mis beaucoup de sénégalais dans une colère noire (voir vidéo). Pas besoin de loupe pour voir la colère des sénégalais. Un tour sur les réseaux sociaux suffit pour voir à quel point les membres des confréries en veulent au compagnon de Diomaye. Beaucoup de voix se sont levées pour exprimer leur profond désaccord avec les propos tenus par Cheikh Oumar Diagne.

Une colère qui gronde jusque dans les rangs du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Dans un long texte publié sur sa page Facebook, COD a tenté de s’expliquer. Mais tout ce qu’il a fait, c’est alimenter la polémique. En lisant les commentaires, on se rend compte que les sénégalais ne décolèrent toujours pas, en particulier ceux des confréries. En affirmant que les écrits de ces éminents savants (Cheikh Said El Hadj Malick, Cheikh Ibrahima Niass, Serigne Touba et Cheikh Omar Foutiyou) ne sont pas parfaits et qu’ils peuvent être améliorés, il a franchi la ligne rouge.

Et s’il en est ainsi, c’est parce que le «gardien» de la présidence avait pris une décision que la communauté Mouride ne digère toujours pas. Serigne Cheikhouna Mbacké, au nom du président du Comité d’organisation du Grand Magal de Touba, avait sollicité la présidence de la République, par une lettre en date du 31 juillet 2024, «une prise en charge des délégations étrangères à l’hôtel King Fahd Palace». La réponse, signée COD, fut un niet catégorique ! De quoi attiser une vieille colère. Cet homme choisi par Diomaye n’est pas bien vu dans les foyers religieux.

Il a toujours eu un discours anti-confrérique, selon ses détracteurs. Les sénégalais se sont déjà faits une idée sur lui de par ses anciennes prises de position. D’ailleurs, ses anciennes vidéos refont surface sur la toile. Et faut dire que l’homme à qui Diomaye a remis les moyens généraux du palais est très controversé. C’est le seul choix que les Patriotes n’arrivent pas à expliquer. «Cheikh Oumar Diagne est une erreur de casting» de Diomaye, écrit un membre de Pastef sur Facebook. Une pensée largement partagée par les partisans de Ousmane Sonko.

Pour bon nombres d’observateurs de la scène politique, le discours de COD sur les écrits des saints hommes, son avis sur le Magal et le leadership du Khalife Général des mouride sont assez révélateurs. Pour éviter toute polémique et tout malaise entre le palais et les foyers religieux, Diomaye doit neutraliser Cheikh Oumar Diagne. Son discours est considéré comme une véritable menace pour la cohésion sociale. Après la polémique de la mosquée au palais, place à la guéguerre confrérique. Et cette fois-ci, les religieux ne comptent plus se laisser faire. Malgré la plainte contre lui, Serigne Modou Boussou Dieng reste sur ses positions face à M. Diagne.

Si Diomaye ne contient pas les «dérives» de COD, les sénégalais pourraient se faire une idée. Car le Directeur des moyens généraux à la présidence de la République ne peut pas être au service du président et faire comme bon lui semble. Comme le dit l’adage, «Qui ne dit mot, consent». Il urge de stopper les frénésies de Cheikh Oumar Diagne. Il y va de la stabilité des relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pastef se refait une santé dans les foyers religieux. Que les Patriotes refusent cette mauvaise étiquette qu’on veut leur coller !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn