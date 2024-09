La dernière agonie de Macky avant le séisme à Benno…C’est la fin

Macky Sall est un politicien rusé et futé. On ne le connaissait pas fuyard et poltron. Peut-être que sa nouvelle terre d’accueil, le Maroc, a fait de lui un politicien prudent et anticipatif. Le Macky Sall qu’on connaissait fonceur et qui rugissait quand il voyait venir le danger, s’est transformé en pingouin qui tâte le sol avant de poser ses pattes. Depuis quelques jours, sentant le danger planer sur sa coalition, Macky tente de faire patienter ses responsables et militants avant le déluge. Macky affriande Benno pour ne pas le laisser succomber aux charmes du nouveau parti d’Amadou Ba en gestation.

12 ans de coalition imperméable, c’est le record battu par la coalition Benno Bokk Yaakaar de Macky Sall. Cette invincibilité a duré 4380 jours jusqu’à ce que Macky Sall lui-même fragilise sa coalition en trahissant son propre candidat à la présidentielle au profit de l’opposition radicale. Personne ne connaît le mode de calcul politique de Macky Sall mais il a envoyé sa coalition dans l’opposition et s’est mis volontairement en exil avec sa toute sa famille, laissant derrière lui sa belle-famille, les anciens ministres et plusieurs DG sans défense face à une nouvelle administration vindicative.

Son beau-frère a été gardé à vue et sa belle-mère entendue par la section de recherches. Son parti l’Alliance Pour la République est fracturée par le départ de plusieurs responsables dont son propre petit frère, Aliou Sall. Son ancien candidat à la présidentielle de 2024 qui a été trahi par Macky Sall s’active dans la création d’un nouveau parti avec plusieurs responsables démissionnaires de l’APR et des sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Et Macky a senti le danger venir quand des responsables de son titre foncier politique ont commencé à adhérer au discours fédérateur d’Amadou Ba pour une nouvelle « aventure politique ».

Tout s’accélère chez Macky Sall lorsque la presse annonce la création du parti d’Amadou Ba considéré comme le nouveau chef de l’opposition. « Information L’Observateur : Amadou Bâ va créer son parti politique. Le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars, sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, annoncera la nouvelle le 9 septembre. Le lancement va se faire à Dakar ou à Thiès. Le choix n’est pas encore fait, mais ce sera entre ces deux villes ». Cette information publiée le weekend dernier a perturbé Macky Sall qui sent le danger avec la création de ce nouveau parti qui risque d’emporter son parti et sa coalition.

Alors Macky Sall tente de conserver ce qui peut rester de sa coalition en faisant du neuf avec du vieux. Macky Sall propose dans une lettre, la création d’une nouvelle coalition sur les braises de Benno Bokk Yaakaar : « En effet, beaucoup se demandent s’il est encore pertinent de garder BBY dans sa formule actuelle et continuer comme si de rien n’était. Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de BBY et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l’action politique. Il nous faudra donc, tirant les leçons du verdict des urnes, inventer un cadre plus approprié, adapté et ajusté à nos impératifs de l’heure ».

Dans cette lettre aux responsables et députés de la coalition, Macky Sall tente de tirer sur la corde sensible des responsables : « Benno fut une belle aventure qui, au-delà de la politique, a tissé entre nous des liens fraternels et d’amitié très forts ». Et après il lance l’appât : « J’entends çà et là cette requête pressante de certains de nos camarades qui nous demandent de nous réexaminer, de nous réorganiser pour mieux engager les défis du moment »…Macky Sall tente par ces artifices de retenir plusieurs de ses camarades qui s’apprêtent à rejoindre le nouveau parti d’Amadou Ba.

La création du parti d’Amadou Ba est un tremblement de terre pour Macky Sall. L’histoire politique a montré que lorsque des n°2 d’un parti ont quitté leur parti d’origine, cela a créé des fissures énormes. Quand Idy est parti du PDS, Wade a perdu des milliers de militants. Quand Macky lui-même est parti du PDS, Wade a laissé des plumes et son pouvoir. Aujourd’hui Macky Sall tente d’échapper au sort des partis fragilisés par le départ de plusieurs responsables. Il veut sauver son parti et sa coalition et leur faisant miroiter la création d’une nouvelle coalition pour répondre au changement. Il sait que son parti risque de se vider avec la création du parti d’Amadou Ba.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn