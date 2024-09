Macky Sall ne reviendra pas au Sénégal…C’est la malédiction Karim

Le Karma, il existe pour tout le monde. Et pour ceux qui ne savent pas lire les signes de la nature sont dans l’obscurité totale. Comme nos politiciens de Benno Bokk Yaakaar qui pensent que tous ce qui arrivent aux autres ne leur arrivera jamais. A peine parti du Sénégal, le leader de Benno Bokk Yaakaar et de l’APR est déjà attendu par ses militants. Macky Sall, l’ancien président du Sénégal est attendu comme un messie par les responsables de sa coalition qui voient en lui, leur libérateur. 5 mois après son départ, ses partisans se sentent orphelins. Tout comme ceux du PDS attendent le retour de Karim depuis 8 ans et 2 mois…Et si c’était le Karma ?

L’Alliance Pour la République est déjà orpheline de l’absence de Macky Sall. Et la coalition Benno Bokk Yaakar, pour masquer sa tristesse, a édité un livre-blanc retraçant les 12 années glorieuses de Macky Sall à la tête du Sénégal. Parti après la défaite « volontaire » de son candidat à la présidentielle de mars 2024, Macky Sall vit à Marrakech au Maroc et travaille en France comme l’envoyé spécial du Président Macron pour Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P). Et ses partisans attendent déjà son retour…

Lors de la présentation du livre-blanc détaillant les réalisations du Président sortant Macky Sall au cours de ses 12 années de gouvernance au siège de l’APR, jeudi 29 août, Mansour Faye, ancien ministre des Transports, a pris la parole pour demander à son beau-frère de revenir au Sénégal. « Monsieur Macky Sall, nous savons que vous nous suivez, nous vous disons que nous attendons votre retour au Sénégal »…

Mansour Faye doit être celui qui attend avec impatience le retour de Macky Sall car les nouvelles autorités insistent sur la reddition des comptes et lui est cité dans plusieurs affaires. Des membres de sa familles dont sa mère ont été auditionnés par les agents de la section de recherches. Un de ses frères a même été gardé à vue avant d’être libéré. L’ancien ministre Mansour Faye et sa famille ont été « abandonnés » par Macky Sall qui a quitté le pays avec sa femme et tous ses enfants, les laissant à la merci des « revanchards » du nouveau régime. Et si Mansour Faye réclame le retour de Macky, cela s’apparente à un appel à l’aide…

Mansour Faye sait-il que le Karma existe ? Et si c’était le Karma qui rattrapait Macky Sall plus de 8 ans après l’exil forcé de Karim Wade au Qatar ? Serait-ce le même destin qui attend Macky Sall ? Karim Wade, emprisonné et condamné à 6 ans de prison après une parodie de procès, a été mis par force dans un avion pour être acheminé dans un pays qui a accepté de l’accueillir. L’émir du Qatar, ami de Karim Wade, lui a donné asile et boulot. Et depuis lors Karim Wade n’a plus mis les pieds au Sénégal de peur de se voir incarcéré pour non payement de l’amende de 138 milliards Francs CFA qui lui a été infligé…

Plus de 8 ans plus tard, Macky Sall a quitté le Sénégal pour s’établir non pas dans un émirat mais dans un Royaume, celui du Maroc. Habitant dans un Riad cossu de Marrakech, Macky Sall n’est pas encore revenu au Sénégal. Il a même raté le mariage de son fils cadet. Et ce n’est pas tout. Sa belle-mère a été convoquée à la section de recherche et auditionnée à son domicile. Macky Sall n’a fait aucun signe.

Plusieurs dispositions prises par Macky avant de s’envoler pour le Maroc ont été supprimées comme la nomination de magistrats et la suppression de la dette fiscale des organes de presse. Devant tout cela, Macky Sall s’est comporté comme un exilé n’ayant pas droit à la parole.

L’ex président Sall vit-il en exil au Maroc. Tout porte à le croire. Pour ne pas saper les relations Sénégalo-marocaine, Macky Sall est-il astreint au silence ? Le Royaume du Maroc ne veut pas gâcher ses relations avec le Sénégal dont le soutien est salutaire dans la marocanité du Sahara occidental. L’ancien président vit aujourd’hui un exil malgré lui. Il a envoyé le fils de son bienfaiteur en exil et lui-même s’est mis volontairement en exil. C’est ça le KARMA…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn