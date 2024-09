Rationalisation des dépenses…Sonko oublie les vrais problèmes

Le Président Bassirou Diomaye Faye veut vraiment réduire les dépenses de l’Etat. Pour l’y aider, son premier ministre Ousmane Sonko a pris certaines mesures. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pensait sans doute avoir fait le bon choix. Mais les décisions prises par l’ancien maire de Ziguinchor soulèvent plus de débats que de solutions. Il a laissé de côté les bonnes solutions pour prendre des mesurettes.

Le premier ministre Ousmane Sonko sait-il réellement ce que les sénégalais attendent de lui ? Si 54% des électeurs ont élu Bassirou Diomaye Faye, c’est parce qu’ils voient en lui le porteur du fameux «PROJET». En retour, le chef de l’Etat a renouvelé sa confiance en Sonko. Il en a fait le chef du gouvernement. Ce dernier a pour mission de coordonner toutes les actions gouvernementales. Mais aussi de matérialiser le projet qu’ils ont vendu aux sénégalais en apportant des solutions concrètes face aux véritables problèmes que traversent notre pays.

Malheureusement, le premier ministre est dans les petits calculs. Accordant du crédit à la rationalisation des dépenses, Ousmane Sonko pose des actes qui font beaucoup de bruits. Les dernières décisions qu’il a prises sont qualifiées par certains médias de «calculs d’épiciers». En effet, le chef du gouvernement a émis une circulaire annonçant la rationalisation des espaces de travail. Fini les machines à café individuelles et les réfrigérateurs personnels, place à la mutualisation. (Voir photo ci-dessous).

Sur les réseaux sociaux, la circulaire du premier ministre se passe de tout commentaire. L’Etat du Sénégal dispose déjà d’un levier pour régler cette question. Ousmane Sonko est en train de faire le travail de l’AEME (Agence pour l’économie et la maîtrise de l’énergie ). Si on veut rationaliser les dépenses en énergie, les nouvelles autorités n’avaient qu’à transmettre des ordres à cette structure plus disposée à trouver les bonnes formules. C’est ce genre de comportement qui pousse certains observateurs à dire que «Ousmane Sonko a tendance à oublier qu’il est Premier Ministre du Sénégal».

Dans sa circulaire, le premier ministre préconise l’installation d’imprimantes mises en réseaux pour tout le personnel en lieu et place d’une imprimante par bureau. Pour lui, c’est un excellent moyen pour rationaliser les dépenses. Mais le patron de Pastef a-t-il pensé à l’aspect sécuritaire ? Les informations traitées par les structures étatiques sont très sensibles. Utiliser une seule imprimante pour tous les employés, pourrait être un excellent moyen pour que des documents confidentiels se retrouvent sur la place publique. Et quand est-il du gain de temps dans le travail ?

Ces mesurettes auront un impact minime dans le combat entamé pour le nouveau régime. Si l’Etat veut faire des économies, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye savent les bonnes décisions à prendre. Supprimer les fonds politiques et reverser l’argent dans le Trésor public serait une très bonne chose. «Ils nous ont parlé de rationalisation et pourtant le président de ce Parti, Ousmane Sonko, avait dit que les fonds politiques sont illicites (haram), alors personne ne doit les utiliser», avait rappelé Badara Gadiaga. Pour d’autres sénégalais, le président devrait tout bonnement diminuer les salaires des ministres et directeurs généraux.

Quand l’ancien président a réglé plusieurs questions, les nouvelles autorités ne peuvent que s’accrocher à des mesurettes. Même si Macky Sall a laissé un sombre tableau derrière lui, il a fait mieux en matière de rationalisation que le nouveau régime. Quand le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye a voulu faire des économies, il avait supprimé les lignes téléphoniques, centralisé es achats dle l’administration, créé les sphères ministérielles avec des salles de réunions de dernière génération et instauré un forfait sur les carburants entre autres mesures. Sonko devra faire plus pour arriver au résultat qu’il cherche.

Tant qu’on y est, pourquoi Ousmane Sonko ne prendrait-il pas l’exemple de Talla Sylla. S’il le veut vraiment, le premier ministre peut demander aux sénégalais de mettre des nattes dans leur bureau. Le leader du parti Pastef n’est plus un opposant mais le chef du gouvernement. Il doit agir en conséquence en posant de véritables actes qui auront un impact direct sur tous les sénégalais qui ont placé tout espoir en ce nouveau régime. La priorité est ailleurs comme le disent les membres de l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn