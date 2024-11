Le président Diomaye Faye baptise les promotions 2024 de l’EMS et ENOA

A l’occasion de la célébration au camp Dial Diop ce vendredi de la Journée des Forces Armées, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des armées a baptisé les promotions 2024 de l’Ecole militaire de Santé (EMS) et celle de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA), dont les parrains sont respectivement feu Médecin-Colonel Amadou Dia et feu Général de Division Saliou Ndiaye.

Dans son discours, le président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé aux nouveaux officiers : « Élèves-officiers des promotions Général de Division Saliou Ndiaye et Médecin-Colonel Amadou Dia, le commandement vous a fait l’honneur et le redoutable privilège de vous offrir en modèle des officiers aux parcours professionnels exceptionnels. Plus qu’un simple mantra, votre serment résume la philosophie du métier des armes et vous engage dans la voie de vos parrains respectifs », fait savoir le chef de l’Etat qui invite les élèves-officiers à suivre les pas de leurs parrains.

Le président Diomaye est aussi revenu sur le parcours des parrains : « Feu le Général de Division Saliou Ndiaye, parachutiste émérite, était un officier d’élite dédié à l’action et proche de ses subordonnés. Très dynamique, il incarnait la plénitude de l’officier d’infanterie. Quant à feu le Médecin-colonel, Amadou Dia, il a été un praticien dévoué, ayant entièrement consacré ses brillantes compétences au système des armées du Sénégal. Militaires dans l’âme, ils ont, tous les deux, été des modèles pour les plus jeunes. Je vous invite donc à suivre l’auréole de vos parrains », a conseillé le président de la République.

Pour rappel, la célébration de la journée des Forces Armées commémore la remise du drapeau le 10 novembre 1960 au premier régiment des Tirailleurs sénégalais au 1er Bataillon d’infanterie entérinant ainsi la date historique de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale le 20 août 1960.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn