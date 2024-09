Diomaye se paie un allié XXL…il sait désarmer la nouvelle opposition

Tout n’est pas mauvais autour du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l’Etat traîne certes des alliés encombrants. Mais le locataire du Palais à des alliés qui en valent vraiment la peine. Politiquement parlant, ces alliés peuvent apporter beaucoup de choses. Du côté de la nouvelle opposition, ces alliés du locataire du palais ne sont pas bien vus. À quelques mois des élections législatives du 17 novembre 2024, la coalition Diomaye Président pourra compter sur les années d’expérience de cet allié.

Aminata Touré revient aux affaires. Par décret, l’actuel président de la République l’a nommé, le 27 août, « haut représentant du chef de l’État ». Après la trahison de son allié, Macky Sall, Mimi retrouve ainsi le Palais. Membre de la coalition Diomaye Président, la présidente du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024) a obtenu sa vengeance sur ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar. Désormais, elle est devenue la principale défenseure du «PROJET» porté par le président Diomaye. Mimi dans les rangs de la mouvance présidentielle est un plus pour le régime.

Sur le plan politique, Diomaye a un allié de taille. A elle seule, Mimi Touré suffit pour désarmer une branche de la nouvelle opposition. La présidente de Mimi 2024 trouve toujours le moyen de réveiller ses anciens camarades de Benno Bokk Yakaar. En conférence de presse ce lundi, elle n’a pas raté les leaders avec qui elle a cheminé pendant des années. «L’erreur de Diomaye et Sonko c’est de croire que Macky Sall était un adversaire loyal. C’est loin d’être le cas. Depuis l’extérieur, c’est lui qui tire toutes les ficelles», a-t-elle déclaré.

Une déclaration qui a fait réagir les membres de Benno Bokk Yakaar. Ils ont riposté à la hauteur de l’attaque. Mais Mimi est loin de s’en arrêter là. Même l’ancien premier ministre de Macky Sall en a pris pour son grade. «Il est responsable de beaucoup de choses quand il a été ministre des finances. Il faut vous justifier et donner des explications sur les origines de votre fortune. Vous étiez un fonctionnaire et moi qui vous parle, avait plus de compétences et de background que vous. Avant de nous parler de la nouvelle responsabilité, il faut parler de vos anciennes responsabilités notamment quand vous étiez ministre des finances », a-t-elle lancé à Amadou Ba.

Au regard de tout cela, il faut reconnaître à Mimi Touré son caractère combatif, sa constance et son attitude à faire face quand elle n’est pas d’accord. Un caractère qui a fait qu’elle a toujours dit non au troisième mandat de Macky. Benno a beau être contre elle, il faut lui reconnaître au moins qu’elle a eu le courage de quitter à temps le navire. D’ailleurs c’est l’une des raisons pour laquelle elle a pu entrer dans l’univers fermé des patriotes. Sa dernière attaque contre Benno démontre clairement qu’elle a obtenu la confiance des membres de sa nouvelle coalition.

Sur le plan diplomatique, Mimi sera d’un grand apport au nouveau régime. Le président Diomaye et son premier ministre veulent refonder les relations qui lient le Sénégal et le monde occidental. Mais la révolution de Pastef a tourné court. Alors, les patriotes pourront compter le sur le carnet d’adresse de l’ancienne première ministre pour trouver de nouveaux alliés. Raison pour laquelle les récalcitrants de Pastef ont applaudi quand l’ancienne alliée de Macky a rejoint la coalition Diomaye Président.

Aminata Touré a un excellent «background» comme elle dit. À partir de 1995, elle travaille pour le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), d’abord comme conseillère technique principale au ministère de la Famille et de l’Action sociale du Burkina Faso puis en qualité de conseillère régionale du FNUAP pour les pays africains francophones et coordinatrice du programme « genre et VIH » en Afrique de l’Ouest pour le bureau régional du Fonds des Nations unies pour la Femme. En 2003, elle est nommée à New York directrice du département droit humain du FNUAP. Elle est une grosse calibre à l’image de Yassine Fall.

Mimi Touré reste ainsi un allié de poids pour le régime. Elle sait désarmer ses anciens camarades de Benno Bokk Yakaar. Avec la coalition Diomaye Président, elle aura la latitude de prouver pleinement ce qu’elle vaut pour les élections législatives. Les patriotes n’ont pas intérêt à échouer ce test grandeur nature !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru