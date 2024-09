Sonko retrouve son assemblée préférée…la fin de Yewwi décrétée

Yewwi Askan Wi respire ses derniers instants. Cette coalition qui a fortement participé à l’ascension politique est sur le point de mourir de sa plus belle mort. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’apprête à retourner dans son Assemblée préférée. L’ancien maire de Ziguinchor va renouer avec son public. Et après les dernières passes d’armes lors du Gamou, cette coalition n’a pas plus aucune chance de survivre.

En prélude aux élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain, le Pastef ne veut pas perdre de temps. Il compte en ce sens organiser une cérémonie pour dévoiler toutes les informations importantes relatives à sa liste. Ousmane Sonko va présenter la tête de liste de son parti. Il y est également prévu la présentation du directoire de campagne de ce parti. Il y aura aussi la présentation des candidats dans les départements et de ceux qui vont figurer sur la liste nationale. La cérémonie se tiendra au Grand Théâtre national le 27 septembre 2024.

Ousmane Sonko va ainsi retrouver son assemblée préférée. Après avoir snobé les députés de la dernière législature, le premier ministre fera face à ses partisans. Il pourra, en plus de présenter son équipe de campagne, dérouler les grands axes de sa Déclaration de Politique Générale (DPG). Connu pour ses prises de position atypique, le leader de Pastef va sûrement tirer sur ses adversaires. Mais ce qui est sûr, Sonko sera la tête de liste de son parti et non l’ancienne coalition avec laquelle il est allé aux élections législatives de 2022.

Et sans Pastef, Yewwi aura du mal à gagner une élection. Cette coalition devra aussi faire avec les divisions internes. Dernièrement, Khalifa et les membres de son parti ont été exclus. Maintenant, c’est le parti de Ousmane et le Parti de l’Unité pour le Rassemblement (PUR) qui se lance des piques. Une guéguerre qui porte un coup dur à la cohésion au sein de la coalition Yewwi Askan Wi qui a déjà du plomb dans l’aile. Et faut dire que c’est Serigne Moustapha Sy qui a ouvert les hostilités lors de la célébration du Gamou aux champs des courses.

«Il ne peut pas me faire chanter. S’il est encore en vie j’y ai joué un grand rôle. Ces propos sont destinés à Sonko. Il cherche à m’ignorer mais je l’attends aux prochaines élections législatives», a declaré Serigne Moustapha très remonté contre son allié de Yewwi Askan Wi. «Quand il était plongé dans le coma, c’est moi qui ai appelé le Pr Wade afin qu’il (Sonko) et Pape Alé Niang soient pris en charge parce que j’avais l’information que le régime voulait les liquider», ajoute-t-il, prenant date aux prochaines élections législatives du 17 novembre prochain pour solder ce compte.

Cette déclaration de Serigne Moustapha Sy a fait réagir les soutiens de Ousmane Sonko. Ils n’ont pas raté le marabout. Comme à leurs habitudes, les patriotes ont clairement démontré qu’ils reste allergiques à toutes attaques contre le PROS (Président Ousmane Sonko). Certains partisans de Sonko n’ont pas hésité à tirer sur le marabout. Ils sont même allés à créer de fausses histoires sur le guide des Moustarchidines wal Moustarchidaty. Ce qui prouve que les patriotes ont la mémoire très courte.

Quand il a fallu parler, Serigne Moustapha Sy fait partie des rares marabouts à prendre la parole. Alors s’en prendre à lui uniquement pour cette déclaration c’est être amnésique. «Nous savons tout ce qui se passe, mais comme nous avons été exclus, notre posture est de rester spectateur», a déclaré le marabout le lendemain du Gamou. Qui connaît le guides Moustarchidines sait qu’il ne se laissera pas marcher sur les pieds. Sans le PUR, le PASTEF et TAXAWU SÉNÉGAL, la coalition Yewwi Askan Wi n’a aucune chance pour les élections législatives.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru