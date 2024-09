Diomaye-Sonko…De nombreux reniements qui risquent de coûter cher

Cinq (5) ans, c’est le nombre d’années que les sénégalais ont donné au président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour apporter des changements profonds dans la marche du pays. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a vendu aux sénégalais un «PROJET». Mais jusqu’à présent, le nouveau régime n’est pas encore passé à l’acte. Pire, les nouvelles autorités sont rattrapés par la réalité politique. Ce qui les pousse souvent à prendre des décisions qui sont loin des promesses faites aux sénégalais. Un manquement à la parole qui risque de coûter très cher…pour le futur.

C’est ce 13 septembre que le premier ministre, Ousmane Sonko, devait faire sa Déclaration de Politique Générale (DPG). Et c’est le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui avait fixé cette date après en avoir informé le président de l’Assemblée nationale. Malheureusement, le leader du parti Pastef ne mettra pas les pieds à l’hémicycle. En tout cas pas avec cette quatorzième législature. Dans une décision inattendue, le chef de l’Etat à décidé de dissoudre tout bonnement l’Assemblée qui devait recevoir son PM. Une décision qui fait grand bruit jusque dans les rues de la capitale.

Diomaye a pris cette décision en vertu de l’article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale. « Je dissous l’Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd’hui, plus que jamais, l’heure est venue d’ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat », a-t-il déclaré. Sauf qu’en prenant cette décision, c’est sa parole qui est remise en question.

Pour beaucoup de sénégaalus, le président Diomaye a fait du «Wax Waxeet». En choisissant la date du 13 pour la DPG, il a engagé sa parole. Changer de disque à moins de 24 heures de cette date s’est se dédire pour une bonne partie de l’opposition qui s’attendait à voir le chef de l’Etat dissoudre l’AN. « Je suis profondément déçu. La petite ruse politicienne ne quitte pas la démocratie sénégalaise. Le peuple, par sa représentation parlementaire, n’en saura pas davantage sur le projet pour retrouver l’espoir de lendemains meilleurs », a réagi Abdoul Mbaye.

Une déception partagée par beaucoup de sénégalais qui pensaient voir le président vider cette question de DPG. Malheureusement, la politique prend le dessus dans ce nouveau régime. Et faut voir les décisions précédentes pour en avoir une idée. Ce n’est pas la première fois que ce nouveau régime manque à ses promesses. Les premières nominations de Directeurs généraux des sociétés publiques sous l’ère Diomaye-Sonko étaient aussi sujets à une polémique. Dans le «PROJET», Pastef avait promis de passer par « l’appel à candidatures pour certains emplois de la haute fonction publique et du secteur parapublic ».

Mais à la surprise générale, les nouvelles autorités ont nommé leurs hommes à la direction des sociétés telles que le Port autonome de Dakar, la RTS, la Caisse des dépôts et consignation, l’Apix, l’Aéroport international Blaise Diagne, La Poste, la Sicap, la Sn-HLM. Dans certains ministères et directions, certains se sont même arrosés le droit de nommer des membres de leur famille alors que ce parti a toujours était contre de telles pratiques sous le régime de Macky Sall. Les patriotes ont toujours dénoncé la dynastisation des institutions.

Dans sa politique, le Pastef a toujours dénoncé les arrestations pour les délits d’opinion. Ce parti en a fait les frais sous l’ancien régime. La majorité des patriotes arrêtés l’ont été pour leurs positions politiques. Ceux qui se battaient pour l’abrogation de l’article 80 portant le délit d’offense au Chef de L’Etat sont, aujourd’hui, les mêmes qui applaudissent après l’arrestation du Commissaire Keita, de Ameth Suzanne Camara, de Bah Diakhaté et de l’Imam Cheikh Ahmed Tidiane Ndao.

Autant de contradictions qui risque de coûter cher au niveau régime. Les sénégalais ont toujours été contre les dirigeants qui manquaient à leur promesses. Le défunt régime de Macky Sall en a fait les frais. Et si le président Bassirou Diomaye Faye ne trouve pas la bonne formule pour arranger les choses, il fera face à un gros problème. Car même au sein de Pastef, beaucoup dénoncent la manière dont il a procédé pour dissoudre l’Assemblée nationale. Pour protéger son premier ministre, il a mis en jeu sa parole.

Et pourtant, Diomaye disposait de pleins d’alternatives pour ne pas se mettre dans cette situation. Le président de la République pouvait tout bonnement se passer de choisir la date du 13 septembre et procéder directement à la dissolution de l’AN le moment venu. Désormais, le locataire du Palais est dans une situation qui n’est pas des meilleures. Stratégie politique ou pas, cela fera des étincelles !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru