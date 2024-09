Diomaye et Sonko prennent tout…ils dirigent tout seul le Sénégal

Si le Sénégal était un navire, on peut dire qu’il est dirigé par deux capitaines. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont les seuls à bord. Ils ont balayé tout ce qui pouvait être des obstacles. Jusqu’au 17 novembre 2024, seuls la Primature et la Présidence seront les institutions fonctionnelles. Une première qui alimente les débats. A tort ou à raison, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont donné à l’opposition un slogan de campagne en perspective des élections législatives.

Le Sénégal est sans assemblée ! Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d’envoyer les députés de la quatorzième législature au chômage. «…En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil Constitutionnel sur la bonne date, le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée nationale, sur l’opportunité, je dissous l’Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024», a décidé le président de la République. Qui, après s’être expliqué sur sa décision, demande au peuple souverain de lui donner les moyens institutionnels qui lui permettront de donner corps à la transformation systémique qu’il lui a promise.

Même si certains espéraient que le président n’agirait pas de la sorte, son premier ministre avait déjà donné le ton. « Il n’y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je peux vous assurer qu’il n’y aura pas de motion de censure d’ici le 12 septembre et que le 12, ces gens auront autre chose à faire que d’être des députés à l’Assemblée nationale », avait juré Ousmane Sonko lorsqu’il rencontrait le personnel de la Primature. Une volonté concrétisée ce 12 septembre par son boss.

Cette décision acte ainsi la fin de cette quatorzième législature. Mais ce n’est pas la seule décision prise par Bassirou Diomaye Faye. Quelques jours avant la dissolution de l’Assemblée nationale, le président avait procédé au limogeage des présidents de deux autres institutions. Le chef de l’Etat a pris la décision de limoger Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo. Qui étaient respectivement les présidents du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Représailles pour les membres de Benno. Il concrétisa ainsi une promesse qu’il avait faite.

Voilà ainsi le Sénégal qui se retrouve face à un vide institutionnel inédit avec la dissolution de l’Assemblée nationale dont le président est la deuxième personnalité de l’Etat. Cette décision et le limogeage de Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) et de Mme Aminata Mbengue Ndiaye (AMN) font de Diomaye et Ousmane Sonko deux puissantes autorités. Pour un président soucieux de respecter les lois et règlements, Bassirou Diomaye Faye doit vite trouver une solution pour pallier la situation actuelle.

En attendant, le président de la République et le premier ministre assurent l’intérim. Ils sont désormais au cœur de tout l’appareil étatique. Tous les pouvoirs sont entre leurs mains. Jusqu’à la proclamation des résultats, les sénégalais devront faire avec la nouvelle équipe. Mais reste à savoir si les puissantes autorités seront à la hauteur de la tâche qui les attend ? En tout cas, les sénégalais ont misé beaucoup d’espoir en elles. Le nouveau régime n’a pas le droit d’échouer.

Désormais, le Sénégal se trouve dans une situation d’exception. «A quelque chose malheur est bon», dit l’adage. Cette décision prise par le nouveau régime sera un excellent slogan de campagne pour l’opposition. Tout leur discours tournera autour de l’hyper-présidentialisme de Diomaye. Et les pleins pouvoirs dont dispose son premier ministre. La bande à Bougane ne ratera pas le tandem. Les patriotes devront avoir bon dos s’ils ne veulent pas commettre un faux-pas. Les législatives seront chaudes pour eux. Tout comme la présidentielle l’a été pour Macky Sall, qui avait voulu repousser le scrutin.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru