Diop Sy dément avoir été condamné par un tribunal

Le député Demba Diop Sy, également connu sous le nom Diop Sy, a rapidement répondu aux accusations portées contre lui. Il est reproché à Diop Sy d’avoir détruit des biens appartenant à autrui à Sangalkam, ainsi que d’avoir versé une somme importante à Abdou Samba Sy et ses associés, pour un total de 1 milliard 93 millions 634 mille 155 francs CFA. Cependant, il nie ces accusations.

Sur sa page Facebook ce lundi, il a déclaré : « Je n’ai jamais été convoqué au tribunal ». De plus, il a ajouté : « Je ne connais pas cette famille, ni d’Adam et d’Eve, et je n’ai jamais travaillé pour eux non plus ». Selon lui, tout ce qui a été rapporté par la presse à propos de cette affaire est faux.