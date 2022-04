Diouf Sarr : « Je ne suis pas né ministre de la Santé »

Les hopitaux sénégalais sont devenus de véritables mouroirs. Après le décès de la dame Astou Sokhna, beaucoup de sénégalais ont réclamé la tête du ministre de la santé et de l’action sociale. Invité de l’émission Quartier général de la Tfm, Abdoulaye Diouf Sarr estime qu’il y a eu des dysfonctionnements endogènes et espère qu’ils seront dépassés lors des élections législatives.

«Le ver est dans le fruit. Les gens doivent comprendre que nous sommes tous embarqués dans la même pirogue. Quand on a des intérêts dans la pirogue, il faut prier pour que celle-ci arrive à bon port. Si on pense que lorsque la pirogue chavire, lesquels intérêts seront préservés, on se trompe», a soutenu le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr). Malgré tout, Diouf Sarr se dit démocrate et compte poursuivre son travail pour le Sénégal. Craint-il de perdre son poste ? «Je ne suis pas né ministre de la Santé», répond-il, avec un sourire mesuré.

Le ministre de la santé, dans les colonnes du journal Le Quotidien, ajoute : «Tout dépend de la confiance du chef de l’Etat, le Président Macky Sall. Quoi qu’il en soit, c’est lui qui nomme aux fonctions civiles et militaires. S’il me confie le ministère de la Santé ou autre chose, je vais le gérer. Mais encore une fois, je suis né Abdoulaye Diouf Sarr.»