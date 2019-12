Diourbel : Les jeunes de « Degg Moo Woor » interpellent Macky

RASSEMBLEMENT POUR LA VERITE DEGG MOO WOOR

COORDINATION NATIONALE DES JEUNES

COMMUNIQUE

Nous voudrions tout d’abord rappeler à l’opinion nationale et internationale que notre Parti RV/ « Degg Moo Woor » avait accompagné le président Macky SALL à sa réélection à la tête de la magistrature suprême lors des élections du 24 février dernier ; un soutien que nous réaffirmons aujourd’hui.

Cependant, après plus de neuf (09) mois de gouvernance du régime en place, nous, coordination nationale des jeunes du Parti étant majoritairement basée à Diourbél (notre fief) constatons des efforts que le gouvernement a fourni notamment sur la réhabilitation de quelques routes dans certains quartiers.

Néanmoins, beaucoup de questions urgentes restent encore sans réponses.

A Diourbel, la jeunesse vis dans le désarroi total la problématique de l’emploi des jeunes s’enfonce davantage et on n’y trouve aucunes infrastructures sportives et le seul stade sur lequel les jeunes comptaient pour leur épanouissement est depuis des années dans un état de délabrement et de vétusté extrême. Par ailleurs, le plus mal réside au niveau de la route qui mène vers l’autoroute à péage « ILA TOUBA » qui est restée en latérite (ci-dessous) depuis la fin des travaux de cette autoroute et pourtant celle-ci traverse en grande partie le quartier cheikh ibra FALL causant ainsi un grand préjudice aux populations de cette dite localité. A cela s’ajoute l’unique marché Ndoumbé Diop dont la reconstruction tarde encore à être achevée depuis qu’il est parti en flammes.

Les problèmes liés au manque d’infrastructures culturelles ne sont pas en reste mais également l’absence d’éclairage publique qui demeure la source d’une insécurité totale à Diourbél et j’en passe … Et pourtant toutes ces doléances sont prises en compte dans le projet du président de la République « Macky liguèyal euleuk, Macky 2035 ».

Ainsi, dès le lendemain de la présidentielle l’espoir était très tôt permis avec la nomination de notre frère Dame DIOP à la tête d’un important ministère qui est celui de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat. Une nomination que nous avons bien saluée et nous lui souhaitons également beaucoup de succès.

C’est pour cela que nous lançons un vibrant appel au président Macky SALL, d’abord en tant que des jeunes de la république et ensuite en tant que Parti allié qui avait beaucoup contribué à sa réélection pour qu’il prête enfin plus d’attention et de considération au département de Diourbél.

Le coordonnateur national des jeunes

Mbaye NIANG