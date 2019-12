Bignona-Sédhiou : le projet Show installe de nouvelles…

La mortalité maternelle, néonatale et infantile avait atteint des proportions inquiétantes dans les districts sanitaires de Bignona et Sédhiou mais le projet show a décidé d’intervenir dans plusieurs localités de la zone couverte par ces structures, les indicateurs ont évolué positivement. A l’heure du bilan, puisque le projet tire à sa fin, personne ne regrette et tout le monde en redemande

Financé par affaires mondiales canada et plan international au profit des populations de cinq pays dont le Sénégal, le projet Show qui visait l’amélioration de la santé maternelle, infantile et néonatale est dans sa dernière ligne droite. Ainsi il est bon de capitaliser les bonnes pratiques réussies. Plusieurs stratégies ont été développées pour susciter le changement de comportement chez les populations à la base dans les districts sanitaires de Bignona et Sédhiou où le projet a été coordonné par l’ONG AFRICARE. Parmi celles-ci, l’école des maris ou encore le club des pairs et pourtant, tout n’a pas été facile notamment dans les cités religieuses. Les différentes approches utilisées ont été payantes. Ainsi, aussi bien pour le club des pairs que les associations villageoises d’épargne et de crédit avec, les lignes ont bougé. Et les indicateurs ont aussi évolué positivement au niveau des postes de santé. Les hommes et les femmes ont développé la solidarité entre eux et leurs ressources sont plus que jamais bien gérées

Les violences faites aux filles tiennent à cœur les autorités étatiques et le projet show a permis aux communautés d’aborder la question sans tabou et les résultats salués par tous. Au demeurant, le projet show aura permis aux populations de Bignona et Sédhiou de mesurer leurs responsabilités et de les prendre pour améliorer » de leurs conditions de vie mais aussi et surtout pour barrer la route à la mortalité maternelle, néonatale et infantile par un changement substantiel de comportement et c’est tout à l’honneur du projet show et de l’ONG AFRICARE. Cependant, pour éviter un sevrage brutal, tous ont souhaité que le projet soit renouveler pour mieux consolider les acquis

L.BADIANE pour xibaaru.sn