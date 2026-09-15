Diourbel : Un homme retrouvé pendu après une violente agression contre son épouse

Un homme de 29 ans, Adama Mboup, alias « Youssou Tapissier », a été retrouvé mort pendu dans la nuit du lundi 14 septembre 2026, à Sessène, dans la commune de Diourbel. Quelques instants auparavant, il aurait violemment agressé son épouse, âgée de 20 ans, au domicile conjugal.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, Adama Mboup se serait jeté sur son épouse, Amy Collé Sène, alors que celle-ci se trouvait au lit. L’agression aurait commencé par des insultes avant de dégénérer en violences physiques.

Grièvement blessée au cours de l’altercation, la jeune femme serait toutefois parvenue à s’échapper. Elle a ensuite été admise aux urgences de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, où elle aurait livré aux enquêteurs sa version des faits.

Quelques instants après l’agression, Adama Mboup a été retrouvé pendu dans une maison située à proximité de celle de ses parents. Alertés par des riverains vers 4 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont transporté sa dépouille à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke.

Un proche du défunt, cité sous couvert d’anonymat par L’Observateur, a cependant indiqué qu’à sa connaissance, le couple ne connaissait pas de problème particulier susceptible d’expliquer le drame.

Une enquête a été ouverte par le commissariat central de Diourbel afin de déterminer les circonstances exactes des événements et d’établir les faits.

Sur instruction du procureur de la République de Diourbel, la dépouille devait être acheminée ce mardi 15 septembre à l’hôpital Idrissa Pouye de Dakar pour y subir une autopsie.