Dip…Premier rappeur sénégalais certifié double disque d’or par AMC

Le rap sénégalais franchit une nouvelle étape avec une distinction historique décrochée par Dip Doundou Guiss. Le rappeur vient d’obtenir deux certifications Disque d’or auprès d’Africa Music & Charts (AMC), pour ses albums « LNN (Loo Ñeme Ñakk) » et « LFLF (Lepp Fii Lañu Fekk) ». Il devient ainsi le premier artiste du hip-hop sénégalais à recevoir cette distinction auprès de cet organisme, rapporte L’Observateur.

Les deux albums ont chacun dépassé le seuil des 5 000 équivalents ventes exigés pour obtenir la certification. Sorti en novembre 2019, « LNN » cumule plus de 24 millions d’écoutes, tandis que « LFLF », paru en décembre 2023, a franchi la barre des 54 millions d’écoutes.

Originaire de Grand Yoff, Dip Doundou Guiss s’est progressivement imposé comme l’une des figures majeures du rap sénégalais. Sa maîtrise de l’écriture et sa popularité auprès du jeune public ont contribué à installer son nom dans le paysage musical national.

Cette double certification vient ainsi récompenser les performances de ses deux projets sur les plateformes numériques et marquer une nouvelle étape dans son parcours artistique.