Grand Bal à Bercy : Youssou Ndour met la Guinée à l’honneur

Youssou Ndour a tenu, ce samedi, son traditionnel Grand Bal à Bercy, avec la Guinée comme invitée d’honneur de cette édition. Sur scène, le roi du mbalax a expliqué les raisons de ce choix, mettant en avant sa volonté de témoigner sa solidarité au peuple africain et à la diaspora.

« Aujourd’hui, j’ai voulu marquer toute notre solidarité au peuple africain, à la diaspora africaine. C’est pourquoi je suis allé à Conakry, rencontrer les autorités et faire de la Guinée l’invitée d’honneur », a déclaré l’artiste devant le public.

Pour cette occasion, une délégation guinéenne de plus de quatre ministres a fait le déplacement afin d’assister au spectacle. Elle comprend également un ballet africain composé de plus de quarante membres, venu contribuer à la représentation culturelle de la Guinée lors de cet événement.

Youssou Ndour a également exprimé son admiration pour le pays et sa population, saluant l’enthousiasme qu’il dit observer en Guinée ainsi que la richesse de son patrimoine musical. « La Guinée est enthousiaste actuellement, le peuple est enthousiaste, sa musique est extraordinaire, son peuple est extraordinaire. J’aime la Guinée, j’aime les Guinéens », a affirmé la star internationale.