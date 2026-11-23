Après une première édition organisée en 2025, le Salon international Cinéma & Photographie de Saint-Louis revient du 26 au 28 novembre 2026 pour une deuxième édition placée sous le thème « Héritages en mouvement : Afrique, diasporas et fabrique du commun ». Porté par le Collectif Cinéma de Saint-Louis – Écran du Fleuve, ce rendez-vous entend faire de la ville un espace de création, de réflexion et de coopération autour du cinéma, de la photographie et des nouvelles écritures visuelles.

Cette édition mettra en lumière le rôle des images dans la transmission des mémoires, la construction des identités et les transformations contemporaines des sociétés africaines et diasporiques. Cinéma, photographie, arts numériques, patrimoine et innovation technologique seront au cœur d’une programmation réunissant artistes, professionnels, chercheurs, institutions et publics.

Pendant trois jours, Saint-Louis deviendra une véritable cité de l’image. Le programme prévoit notamment un forum professionnel réunissant cinéastes, photographes, producteurs, diffuseurs, chercheurs et institutions autour des questions de création, de financement, de diffusion et de coopération dans les industries culturelles et créatives.

La programmation comprendra également la résidence Talents du Fleuve, consacrée à l’accompagnement de jeunes auteurs, réalisateurs et techniciens africains dans le développement de projets documentaires, de l’écriture à la réalisation. Une exposition internationale de photographie transformera par ailleurs plusieurs espaces culturels, patrimoniaux et urbains de la ville en galeries à ciel ouvert.

Des projections, des masterclasses, des rencontres professionnelles, des ateliers et des performances artistiques viendront compléter les activités. Les Nuits des Images proposeront notamment du cinéma en plein air, du mapping vidéo, des performances audiovisuelles et des créations numériques dans des lieux emblématiques de Saint-Louis.

Ville historique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Saint-Louis a été choisie pour accueillir cet événement en raison de son histoire et de son rôle de carrefour des mémoires africaines, européennes et transatlantiques. La ville figure également parmi les territoires emblématiques du cinéma en Afrique de l’Ouest.

À travers cette deuxième édition, le Salon ambitionne de renforcer la circulation des œuvres africaines, de soutenir l’émergence de nouveaux talents et de contribuer à la structuration d’un écosystème professionnel de l’image dans le nord du Sénégal et au-delà.

Les organisateurs annoncent entre 250 et 300 professionnels attendus au forum, ainsi que plus de 30 intervenants nationaux et internationaux. Plus de 20 rendez-vous professionnels, notamment des rencontres B2B, des sessions de réseautage, de mentorat et de coproduction, sont également prévus.

Pour les étudiants et jeunes créateurs, le Salon prévoit la participation de 150 à 200 personnes aux masterclasses, ateliers et rencontres professionnelles. Une séance de pitch sera par ailleurs consacrée aux jeunes de Saint-Louis, Podor, Dagana et Richard Toll, avec une bourse de production destinée au projet lauréat.

Plus de 30 artistes, photographes, cinéastes et créateurs visuels devraient être exposés ou programmés. Les organisateurs attendent également plus de 500 festivaliers sur l’ensemble des activités et entre 500 et 1 000 spectateurs pour les projections, expositions et événements en accès libre.

En déployant ses activités dans plusieurs quartiers et espaces patrimoniaux de Saint-Louis, le Salon entend favoriser un accès inclusif à la culture et renforcer les liens entre patrimoine, création contemporaine et participation citoyenne.

Le rendez-vous est ainsi donné aux professionnels de l’image, aux artistes, aux médias et au grand public du 26 au 28 novembre 2026, pour célébrer les histoires, les mémoires et les imaginaires en mouvement.