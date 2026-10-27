YouScribe dépasse les 2,4 millions d’abonnés et renforce sa présence en Afrique…dont au Sénégal

La bibliothèque numérique YouScribe a franchi le cap des 2,4 millions de lecteurs abonnés en septembre 2026, avec une croissance principalement portée par l’Afrique. Présente dans plus de 25 pays africains, la plateforme entend faciliter l’accès à la lecture et à l’écoute de livres, tout en offrant de nouveaux débouchés aux éditeurs et aux auteurs du continent. Le Sénégal figure parmi les marchés où elle est implantée.

Lancée en France en 2011 par Juan Pirlot de Corbion, fondateur et président de l’entreprise, YouScribe a fait du continent africain son principal moteur de développement. Après avoir atteint un million d’abonnés à la fin de 2022, la plateforme revendique aujourd’hui plus de 2,4 millions de lecteurs abonnés. Elle a notamment renforcé sa présence en 2026 grâce à de nouveaux partenariats avec des opérateurs télécoms au Nigeria, en Égypte, en Jordanie, au Togo, en Éthiopie et au Botswana. L’entreprise a également ouvert de nouveaux marchés au Chili et en Roumanie.

Selon son communiqué de presse de septembre 2026, le chiffre d’affaires généré par les opérateurs télécoms a progressé de près de 32 % par rapport à 2025, tandis que YouScribe anticipe une croissance de plus de 40 % de son activité d’ici à la fin de l’année 2026.

Les partenariats télécoms pour démocratiser la lecture

Pour élargir son audience, YouScribe s’appuie sur des partenariats avec plusieurs opérateurs et agrégateurs, dont Orange, Maroc Telecom, INWI, YAS, Ooredoo, Ethio Telecom, Digital Virgo, Mondia et Tunisie Telecom. Ce modèle permet aux lecteurs de souscrire un abonnement directement depuis leur téléphone, sans nécessairement disposer d’une carte bancaire. La bibliothèque est accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, avec des contenus disponibles en lecture et en version audio. Cette stratégie vise à rendre les livres plus accessibles dans les pays où l’ouvrage imprimé reste coûteux et où les réseaux de librairies et de bibliothèques sont peu développés.

Une plateforme de diffusion pour les éditeurs et les auteurs africains

Au-delà de l’accès à la lecture, YouScribe entend également renforcer la visibilité des productions littéraires africaines. L’entreprise travaille avec 8 200 éditeurs et auteurs partenaires, dont plusieurs centaines sont basés en Afrique. Au Sénégal, la plateforme compte notamment parmi ses partenaires les maisons d’édition Saaraba et les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NEAS). Son réseau comprend également des éditeurs présents dans plusieurs autres pays du continent, notamment Karthala, Gad et Vallesse en Côte d’Ivoire, Adaex Edu et Subsaharan Publishers au Ghana, Ganndal en Guinée et Cassava Republic au Nigeria.

La diffusion numérique permet à ces acteurs de proposer leurs catalogues à des lecteurs situés dans différents marchés. YouScribe accompagne aussi les auteurs qui choisissent l’autodiffusion, en leur permettant de distribuer leurs œuvres et de percevoir directement des revenus. L’entreprise indique que 60 % des revenus sont reversés aux auteurs et aux éditeurs. À titre d’exemple, elle cite le parcours de l’autrice camerounaise Ernestine Nadia Mbakou, qui a rejoint la plateforme en 2020 après la publication de son premier roman, Obsession, en 2018. Selon son témoignage, cette présence numérique a contribué à rendre ses œuvres accessibles à un public plus large et à lui permettre de vivre de son activité littéraire.

« Notre croissance n’a de sens que si elle profite aussi aux éditeurs et aux auteurs africains : nous allons renforcer notre accompagnement dans les prochains mois », déclare Juan Pirlot de Corbion, président de YouScribe, qui annonce également la participation de l’entreprise à la Foire du Livre de Francfort.

Le wolof, le swahili et l’amharique parmi les prochaines langues

YouScribe prévoit par ailleurs de faire évoluer ses outils pour permettre, dans les prochains mois, la lecture et l’écoute d’ouvrages dans plusieurs langues locales, notamment le wolof, le swahili et l’amharique. Cette évolution doit permettre aux éditeurs et aux auteurs, avec leur accord, de rendre leurs textes accessibles dans plusieurs langues.

À la tête de l’entreprise depuis 2024, la directrice générale Anne-Sophie Steinlein défend une approche fondée sur l’accessibilité et l’adaptation aux usages des lecteurs. Entrée chez YouScribe en 2019, elle a notamment occupé le poste de directrice des opérations à partir de 2021, période durant laquelle l’entreprise a atteint le million d’abonnés et levé cinq millions d’euros auprès de la Banque des Territoires.

Lauréate du prix Femme de culture 2025, elle s’intéresse notamment aux modèles économiques de l’édition numérique, à l’accès à la culture en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu’aux effets de l’intelligence artificielle sur les métiers de la création. « Le livre a un avenir, à condition qu’on aille chercher les lecteurs et lectrices là où ils et elles sont », souligne-t-elle.

Avec plus de 2,4 millions d’abonnés, une présence dans plus de 25 pays et un réseau de 8 200 éditeurs et auteurs partenaires, YouScribe poursuit ainsi son développement autour de deux axes : faciliter l’accès aux contenus littéraires et renforcer la diffusion des œuvres, notamment celles produites par les acteurs africains.