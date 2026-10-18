Grand Bal : Baaba Maal rend un vibrant hommage à Youssou Ndour

Les légendes se reconnaissent et s’honorent. À l’occasion du traditionnel Grand Bal organisé à Bercy, Baaba Maal a rendu un hommage appuyé à Youssou Ndour, son frère et compagnon de route dans l’univers de la musique sénégalaise.

Absent physiquement de la scène parisienne, le leader du Daande Lenol s’est adressé au public à travers une séquence vidéo projetée sur écran géant devant une foule nombreuse. Guitare à la main, il a livré un message empreint d’émotion et de sincérité, témoignant de la profondeur des liens qui l’unissent au patron du Super Étoile de Dakar.

Cette intervention a constitué un moment fort de la soirée pour les spectateurs venus célébrer l’enfant de la Médina. À travers cet hommage, Baaba Maal a salué son confrère ainsi que son public, mettant en lumière les liens de fraternité et de respect qui unissent les deux figures majeures de la musique sénégalaise.

Au-delà de la performance musicale, cette séquence a rappelé la complicité entre deux artistes dont les carrières ont contribué au rayonnement de la culture sénégalaise à travers le monde. Leur relation illustre une fraternité qui dépasse les scènes, les générations et les parcours artistiques.

Par ailleurs, Baaba Maal se trouvait au Mali, précisément à Bamako, où il a reçu une distinction honorifique décernée par les autorités maliennes. Le chanteur a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali, une reconnaissance qui vient s’ajouter à son parcours artistique et à son engagement pour le rayonnement de la musique africaine.