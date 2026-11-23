À travers son recueil Faune, Laïty Ndiaye plonge dans l’univers de la nuit, de la solitude et de l’obscurité intérieure. L’auteur y développe une réflexion sur la condition humaine, le besoin de retrait et la quête de sens, en s’appuyant sur la figure d’une créature nocturne imaginaire. Un univers qui s’inscrit dans la continuité de son parcours d’écriture, marqué depuis ses premiers textes par une fascination pour la nuit.

Le titre Faune ne renvoie pas directement à la faune au sens habituel du terme. Il désigne plutôt un être imaginaire qui prend vie dans l’esprit de l’auteur durant la nuit. Cette créature entretient un rapport particulier avec l’obscurité, l’équilibre cosmique, l’énergie nocturne et les éclats de lumière.

À travers cette figure, Laïty Ndiaye cherche à explorer les vertus réparatrices de la nuit, qu’il considère comme un espace doté de ses propres ressources, de son langage et de sa capacité à apaiser et restaurer. Pour lui, le faune dépasse ainsi sa dimension imaginaire pour devenir une allégorie de la condition humaine. « Je crois que nous sommes tous des faunes, à notre manière », explique-t-il, évoquant le rapport intime de chacun avec sa solitude, son obscurité intérieure et son besoin d’anonymat.

Le recueil s’inscrit également dans un parcours littéraire où la nuit occupe une place importante depuis les premiers écrits de l’auteur. Dès 2011, ses textes étaient réunis dans un recueil intitulé Textes vespéraux. Deux ans plus tard, il publiait Journal d’un schizo. Depuis ses débuts, la nuit constitue ainsi une source d’inspiration, de réconfort et de nourriture créative, notamment dans les moments difficiles de la vie.

Au-delà de la question de l’identité, Faune interroge également la mémoire, la perception des autres, le rapport au monde et la manière dont les êtres humains tentent de donner un sens à leur existence. Des interrogations que Laïty Ndiaye considère comme universelles, malgré la diversité des voix, des mondes et des sensibilités à travers lesquels elles peuvent s’exprimer.

Avec Faune, l’auteur propose ainsi une exploration de l’intimité humaine, où la nuit devient à la fois un refuge, un espace de contemplation et un chemin vers la compréhension de soi.