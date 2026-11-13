FILDAK, patrimoine et industries créatives : Les chantiers culturels de Mame Coumba Diop

Dans une tribune consacrée aux nouvelles orientations de la politique culturelle sénégalaise, le journaliste et écrivain Mamadou Biguine Gueye met en avant les initiatives engagées par Mame Coumba Diop, ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, depuis sa prise de fonction en juin 2026. Il souligne notamment les efforts annoncés pour améliorer les conditions de vie et de travail des artistes, moderniser le secteur culturel et renforcer le rayonnement du patrimoine national.

Parmi les initiatives mises en avant figure la relance de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), dont la 18e édition a été officiellement lancée le 5 octobre 2026, après plusieurs années d’absence. Pour Mamadou Biguine Gueye, cette manifestation constitue une vitrine importante pour les écrivains, les éditeurs et les professionnels du livre. Il rappelle également que l’Association des écrivains du Sénégal, dont il est membre, a décerné un satisfecit à la ministre pour son engagement en faveur de la culture et de la promotion du livre.

L’auteur de la tribune relève également les orientations défendues par Mame Coumba Diop en matière d’accessibilité des institutions culturelles. Lors de sa visite à la Galerie nationale d’art, la ministre avait notamment insisté sur l’ouverture de cet espace au grand public, le développement des activités décentralisées et le renforcement des partenariats avec les collectivités territoriales.

La valorisation des expressions culturelles locales constitue un autre axe évoqué. À Toubacouta, lors du festival Niumi Badiya, la ministre a mis en avant le rôle de la culture dans le rapprochement entre le Sénégal et la Gambie, ainsi que dans la promotion du tourisme, de l’artisanat et de l’intégration africaine.

La tribune revient également sur la dimension internationale de cette politique culturelle à travers les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le 1er novembre, Mame Coumba Diop a procédé au lancement officiel du programme culturel de la Grande Scène de Keur Massar. Cette programmation, qui concerne les quatorze régions du Sénégal, vise à associer les populations aux festivités olympiques et à offrir davantage de visibilité aux artistes, notamment aux jeunes talents.

Au-delà de ces différentes initiatives, Mamadou Biguine Gueye estime que l’ambition affichée consiste à faire de la culture un véritable secteur productif, capable de générer des emplois, de soutenir les industries créatives, de préserver la mémoire collective et de renforcer l’attractivité du Sénégal.

Des défis encore importants à relever

Malgré les avancées qu’il souligne, le journaliste et écrivain reconnaît que plusieurs défis restent à relever. Il cite notamment la protection sociale des artistes, la restauration des sites patrimoniaux, la modernisation des infrastructures culturelles et la décentralisation effective des politiques publiques.

Il estime toutefois que les chantiers engagés et les orientations annoncées traduisent une volonté de placer les artistes, les créateurs, les professionnels du livre et les communautés détentrices du patrimoine au cœur de l’action culturelle publique.

Pour Mamadou Biguine Gueye, la préservation du patrimoine, le soutien aux artistes et le rayonnement de la culture constituent des leviers essentiels pour l’avenir du Sénégal. Il appelle ainsi à transformer davantage la richesse culturelle nationale en opportunités économiques, en emplois et en savoirs au bénéfice des générations présentes et futures.