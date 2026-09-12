Fonds de développement des cultures urbaines : Red Black conteste la nomination de Moussa Sarr

La nomination de Moussa Sarr à la présidence du conseil d’administration du Fonds de développement des cultures urbaines suscite des réactions dans le milieu du hip-hop sénégalais. L’artiste rappeur Red Black estime que cette responsabilité devrait être confiée à une personnalité issue du mouvement hip-hop et appelle les autorités à revoir ce choix.

Selon Red Black, la désignation de Moussa Sarr, en remplacement de Nitt Doff, a été accueillie comme une « grande surprise » par plusieurs acteurs culturels. Fort de 25 années d’engagement dans le milieu, le rappeur affirme ne pas connaître le nouveau président du conseil d’administration dans le secteur culturel, notamment dans l’univers du hip-hop.

Red Black rappelle également l’implication des acteurs du mouvement dans la création du Fonds de développement des cultures urbaines, notamment à la suite des mobilisations de 2012. Il cite parmi ces engagements sa participation aux côtés du mouvement Y’en a marre.

Pour l’artiste, la gestion du Fonds nécessite une connaissance approfondie des réalités du secteur. Il estime ainsi que cette responsabilité devrait revenir à une personnalité issue du hip-hop et maîtrisant ses « rouages » ainsi que les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs.

« Il faut donner quelqu’un vraiment dans le hip-hop, quelqu’un qui maîtrise vraiment le hip-hop sénégalais », a-t-il insisté.

Red Black demande enfin aux autorités de « rectifier » ce qu’il considère comme une erreur dans le choix du nouveau président du conseil d’administration.