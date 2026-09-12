Wakhinane Nimzatt : Quatre individus interpellés dans une affaire de faux billets

Le Poste de Police de Wakhinane Nimzatt a interpellé, le 8 septembre 2026, quatre individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, de détention et de tentative de mise en circulation de faux billets de banque.

L’affaire a débuté lorsqu’un commerçant a conduit au poste un individu se présentant comme mécanicien et domicilié à Gadaye. Ce dernier s’était rendu dans son magasin de change, situé au marché Ndiareme, pour échanger six billets de 50 euros et un billet de 100 dollars. Les vérifications effectuées à l’aide d’un détecteur de faux billets, puis confirmées par l’établissement EDK, ont révélé que les coupures étaient contrefaites.

Interrogé, le suspect a reconnu les faits et désigné un complice comme étant la source des devises. Il a précisé que ce dernier se trouvait à Yeumbeul Asecna, près du terrain de football.

Les enquêteurs se sont alors rendus sur place avec le mis en cause afin d’interpeller l’individu désigné, un élève en classe de Terminale. La perquisition de son domicile a permis de découvrir un sac contenant 86 billets de 100 dollars, représentant une valeur de 4 400 000 francs CFA.

Soumises au même contrôle à l’établissement EDK, toutes les coupures se sont révélées fausses. Questionné sur la provenance de cet argent, l’élève a mis en cause un autre habitant de Yeumbeul Asecna.

Une nouvelle opération menée dans le même secteur a permis aux policiers d’interpeller deux autres individus. Lors des auditions, les suspects se sont renvoyé la responsabilité. L’un a déclaré avoir reçu les billets de son coéquipier, tandis que ce dernier a soutenu qu’un ami les lui avait remis pour les besoins d’un tournage de type shooting photo.

À l’issue des auditions, les quatre individus ont été placés en garde à vue.