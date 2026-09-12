Médina : Une femme interpellée après plusieurs vols dans un appart

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a interpellé, le 9 septembre 2026, une femme soupçonnée d’avoir commis plusieurs vols avec effraction et usage de fausses clés.

L’affaire remonte au 1er septembre, date à laquelle une victime avait déposé une plainte contre X. Selon les éléments de l’enquête, un individu s’était introduit à plusieurs reprises dans son appartement, au cours des mois de janvier, juillet et septembre, pour y dérober différents biens.

Le butin comprend notamment des bijoux en or, des perruques, 80 000 francs CFA, des parfums, deux sacs à main ainsi qu’un tissu de type Diezner.

Face à la répétition des cambriolages, la plaignante a sollicité le bailleur et le vigile afin de consulter les images des caméras de surveillance. Leur exploitation a permis de constater que l’auteur présumé utilisait des clés pour accéder à l’immeuble et à l’appartement. Pour dissimuler son identité, il portait une burka grise et un masque de protection.

Les investigations techniques ont toutefois permis d’isoler une séquence dans laquelle le suspect retirait son voile et son masque. L’analyse des images a conduit à l’identification d’une connaissance de la plaignante, domiciliée à Keur Massar.

Les éléments de la brigade de recherches, mandatés par le service, se sont rendus au quartier El Hadji Pathé, à Keur Massar, où ils ont procédé à l’interpellation de la mise en cause avant de la conduire au commissariat.

Lors de son audition, la suspecte est passée aux aveux. Elle a expliqué avoir profité d’un moment d’inattention de la victime pour faire dupliquer les clés de son appartement et pouvoir y entrer à sa convenance.

À l’issue de la procédure, la mise en cause a été déférée au parquet.