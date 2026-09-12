Karang : 34 kg de khat saisis sur un ressortissant gambien

La Brigade régionale de lutte des stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’OCRTIS, a interpellé un ressortissant gambien en possession de 34 kilogrammes de khat, le 7 septembre 2026 à 21h30, au niveau de la plateforme frontalière de Karang.

Identifié sous les initiales B. Camara, le suspect transportait la drogue dans un colis contenant 17 blocs de deux kilogrammes chacun.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cette saisie serait liée à un réseau de convoyage international reliant le Sénégal à un pays frontalier, avec une destination finale aux États-Unis.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau.

Le khat est une substance psychoactive contenant de la cathinone, un stimulant pouvant provoquer notamment de l’agitation, de l’insomnie, de l’anxiété et une accélération du rythme cardiaque. Sa consommation chronique peut également entraîner de graves troubles psychiques et cardiovasculaires.