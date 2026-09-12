JOJ 2026 : Diomaye Faye appelle la jeunesse à « rendre fier toute l’Afrique »

La Flamme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 est arrivée au Sénégal. Elle a été réceptionnée samedi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors d’une cérémonie organisée devant le Palais de la République.

À cette occasion, le chef de l’État a appelé la jeunesse sénégalaise à incarner l’hospitalité du pays à quelques semaines de l’arrivée de 2 700 athlètes représentant 206 pays. « C’est votre énergie, votre hospitalité. C’est votre Teranga. C’est l’image d’un peuple debout qui fait confiance en sa jeunesse et qui la valorise. Rendez-nous fiers et rendez fier toute l’Afrique », a-t-il déclaré.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur le fait que la réussite des JOJ ne devra pas être évaluée uniquement à travers l’organisation des compétitions. Pour le président de la République, l’enjeu porte notamment sur le transfert de compétences, la maîtrise des métiers et l’apprentissage des processus par la jeunesse à l’issue des Jeux.

Dans l’attente du lancement officiel de la compétition, le chef de l’État a invité les différentes régions du pays à accueillir les porteurs de la Flamme « les bras ouverts ». Il a également réaffirmé sa volonté de voir émerger une jeunesse africaine capable de prendre en main son destin.

La Flamme olympique doit désormais parcourir les 14 régions du Sénégal. Ce périple, prévu sur plus d’un mois, prendra fin le 30 octobre à la Place de la Nation.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre.