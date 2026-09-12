Dakar 2026 : La Flamme olympique accueillie par le président Diomaye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin, devant le Palais de la République, la Flamme olympique des mains de Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), en présence de Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique (CIO).

Pour la première fois de son histoire, la Flamme olympique est arrivée sur le sol africain dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent.

Le chef de l’État a choisi d’accueillir la Flamme au milieu de la jeunesse sénégalaise, avec la participation de jeunes venus de différents quartiers de Dakar. Cette cérémonie a ainsi placé la jeunesse au cœur de cet événement.

À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la Flamme olympique appartient avant tout à la jeunesse, pour laquelle le Sénégal accueille les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Il a également souligné que la réussite de ces Jeux dépendra notamment de l’engagement, de l’enthousiasme et du talent des jeunes Sénégalais.

Après son passage à Dakar, la Flamme olympique poursuivra son parcours à travers les quatorze régions du Sénégal. Elle ira à la rencontre des jeunes afin de permettre à chacun de participer symboliquement à cette aventure et de s’associer à cet événement.

Le 31 octobre prochain, le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, ouvrant ainsi une nouvelle page de son histoire sportive et mettant en avant le dynamisme, le talent et le potentiel de sa jeunesse.