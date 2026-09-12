Limogeage au FDCUIC : Nit Doff dénonce un « très mauvais message » envoyé à la jeunesse

Le rappeur Mor Talla Guèye, connu sous le nom de Nit Doff, a réagi aux nouvelles nominations effectuées jeudi dernier en Conseil des ministres par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ancien président du Conseil d’administration du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), il fait partie des responsables démis de leurs fonctions.

Dans une publication sur Facebook, l’artiste estime que cette vague de limogeages constitue une erreur stratégique pour l’avenir politique et académique des jeunes. Il préconise plutôt la promotion et l’accompagnement de jeunes responsables afin qu’ils puissent servir de modèles à leur génération.

« La meilleure façon de motiver les jeunes à poursuivre leurs études et, pour ceux qui le souhaitent, à faire de la politique de manière saine, aurait été de promouvoir des jeunes comme Ngagne Demba, Jean Michel Sène et Bassirou Kébé, de les accompagner et de les soutenir dans la réussite de leur mission, afin qu’ils puissent servir d’exemples à toute une génération », a-t-il déclaré.

Nit Doff dénonce ensuite ce qu’il considère comme des sanctions arbitraires et humiliantes. Selon lui, cette situation risque de transmettre un message négatif à la jeunesse sénégalaise.

« Mais aujourd’hui, en les sanctionnant arbitrairement et de manière humiliante, le Président envoie un très mauvais message à la jeunesse. La loyauté, la constance et le respect des principes vous mènent à votre perte : voilà la leçon que beaucoup de jeunes risquent de retenir en voyant ce qui se passe », a-t-il écrit.

L’ancien dirigeant du FDCUIC évoque également les risques de découragement des jeunes, notamment en matière d’études et d’émigration clandestine. Il estime que les responsables qui servaient de références à cette jeunesse ont été remplacés par d’anciens visages du système.

« Si demain cette jeunesse se décourage, abandonne ses études ou reprend la mer pour aller chercher sa réussite ailleurs, il ne faudra pas être surpris », a-t-il averti.

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2029, Nit Doff appelle toutefois les sympathisants à rester mobilisés. Il assure que leur leader demeure fidèle à ses principes et à ses convictions.

« Jeunes du pays, certes, cette trahison est dure à vivre, mais dites-vous bien qu’Allah vous réserve des lendemains meilleurs. Votre Leader est toujours là, droit dans ses bottes, constant dans ses principes et fidèle à ses convictions », a-t-il souligné.

Il conclut son message par un appel à la mobilisation électorale : « Retroussez encore une fois les manches. Élisez-le en 2029 et ce cauchemar prendra fin. Il est honnête et sincère avec son peuple. Il a l’étoffe d’un leader et les capacités nécessaires pour diriger le Sénégal. »