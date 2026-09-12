Grand-Yoff : Un homme interpellé après avoir blessé un mécanicien à coups de machette

Une agression à l’arme blanche s’est produite le 5 septembre dernier, aux environs de 20 heures, au quartier Léona de Grand-Yoff. D’après Libération, A. Maréna, connu sous le surnom de « Borom Darou », aurait porté deux coups de machette à A. Konaté, un mécanicien âgé de 26 ans.

Atteinte à la tête et à la gorge, la victime a été évacuée en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye. Après quarante-huit heures d’hospitalisation, son état de santé serait désormais stable.

Âgé de 30 ans, le mis en cause avait pris la fuite après les faits. Il a été retrouvé quelques jours plus tard par la Brigade de recherches de Grand-Yoff, au terme de plusieurs jours d’investigations.

Lors de son audition, rapporte le journal, A. Maréna est passé aux aveux. Il aurait expliqué son geste par une riposte à des injures, tout en reconnaissant le caractère « excessif » de sa réaction, notamment avec l’utilisation d’une machette et de tessons de bouteille.

Libération souligne par ailleurs que le suspect serait un habitué des faits. Après ses forfaits, il aurait pour habitude de disparaître avant de tenter une médiation, en misant sur « le temps de l’oubli ».