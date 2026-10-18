Grand Bal : Youssou Ndour recadre les gestionnaires de salle

Youssou Ndour a offert une nouvelle fois une belle soirée à ses fans, samedi, à l’occasion du Grand Bal organisé à Bercy. Mais la fin du spectacle a été marquée par un incident entre le roi du mbalax et les gestionnaires de la salle, qui auraient interrompu la sonorisation pour lui signifier que le temps imparti était écoulé.

Visiblement mécontent, le chanteur sénégalais a refusé de quitter la scène, affirmant son intention de poursuivre le spectacle. « Je refuse de descendre de la scène et je vais voir si vous allez couper. Je vais encore jouer quelques chansons. Je ne vais même pas descendre me changer. Je reste comme ça, on va voir », a-t-il lancé à l’adresse des responsables de la salle.

Face à cette situation, Youssou Ndour a également dénoncé les conditions d’accueil du public, évoquant les longues heures d’attente auxquelles les spectateurs auraient été confrontés avant de pouvoir accéder à la salle. Fort de son expérience à Bercy, où il affirme s’être produit pour la première fois en 1985, l’artiste a appelé les gestionnaires à davantage de considération envers les spectateurs.

« Je connais cette salle mieux que vous qui la gérez maintenant. Je suis arrivé ici en 1985 (…). Vous n’avez pas bien reçu les gens. Ils ont mis des heures pour rentrer dans cette salle. Hier, il y avait des concerts ici, on a vu qu’ils ont commencé à 20 heures. Arrêtez de traiter les gens comme ça », a-t-il déclaré.

Pour le roi du mbalax, la question dépassait le simple respect du temps de représentation. Il s’agissait également de témoigner de la considération à son public, qu’il ne souhaitait pas quitter sans un dernier morceau. « Nous allons faire une chanson pour dire au revoir. Nous, on respecte les gens. Vous, vous ne respectez que l’argent (…). On fait un dernier morceau par respect. Il faut respecter les gens. C’est pour cela que je ne suis pas descendu de la scène », a conclu le chanteur.

Malgré cet incident survenu en fin de spectacle, Youssou Ndour avait auparavant assuré une soirée musicale à ses fans venus assister au Grand Bal à Bercy.