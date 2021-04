Discours à la nation : Macky décaisse 80 milliards pour les jeunes…au mois de mai

Le Président Macky Sall a effectué son traditionnel discours à la nation à la veille de la célébration du 4 avril. Au cours de son allocution, le Chef de l’Etat a lancé un coup d’œil à la jeunesse au lendemain des violentes manifestations qui ont fait plus de dix morts au Sénégal.

« Cette fête, jeunes du Sénégal, vous est spécialement dédiée. Je veux qu’elle soit le point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation, formation, emplois, financement de projets et soutien à l’entreprenariat. Ces dernières années, en investissant massivement dans la réalisation d’infrastructures lourdes, l’Etat a aussi consacré beaucoup d’efforts et de ressources à la création d’emplois et au soutien à la formation, à l’entreprenariat et aux activités génératrices de revenus pour les jeunes. Mais la lutte contre le chômage des jeunes nécessite aujourd’hui un nouvel élan, en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays, développés et en développement », a déclaré le Chef de l’Etat.

Avant d’annoncer le recrutement 65000. « Dans l’immédiat, en soutien à l’emploi et aux ménages, j’ai décidé d’allouer, dès le mois de mai, 80 milliards de FCFA au recrutement de 65 000 jeunes, sur l’ensemble du territoire national, dans les activités d’éducation, de reforestation, de reboisement, d’hygiène publique, de sécurité, d’entretien routier et de pavage des villes, entre autres », a annoncé le chef de l’Etat.