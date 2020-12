Discours sur les Carricatures du Prophète : Le Pr Kitane liste les non-dits de Macky…

Affirmer que l’Islam est une religion de tolérance, ce n’est pas seulement un lieu commun, c’est inverser gravement les rôles et responsabilités dans cette affaire. Car ce n’est pas l’Islam qui en cause dans cette affaire des caricatures. Non M. le Président, vous êtes en train d’absoudre le Président français en parlant de la tolérance de l’Islam. Il est plutôt question de la liberté et de la responsabilité. La liberté de caricaturer doit-elle se faire en toute irresponsabilité ? Voilà la question. Être responsable, c’est prendre en compte la présence et la liberté d’autrui dans l’exercice de sa propre liberté. Vous parlez comme si l’Islam était en cause. Ce que le monde musulman attend de Macron c’est qu’il comprenne que l’éthique de responsabilité est le contrepoids de la liberté. La responsabilité est la contrepartie de la liberté.