«Disso Nu Tekki Sénégal» : La caravane de Mamadou Lamine Diallo à Thiès

La caravane de Díssoo Ñu Tekki Sénégal du candidat de la coalition MLD Tekki 2024 poursuit sa tournée dans la région de Thiès. Après le département de Tivaouane,le Président Mamadou Lamine Diallo,à la tête d’une grande délégation, est accueillie en grande pompe à Mbour par le Pr Mame Balla Mbacké,Président du Mouvement Dëggu ce mercredi 27 décembre 2023.

Le Pr Mame Balla Mbacké, a sans tergiversé rappelé les immenses qualités découvertes chez le leader de Tekki qui justifient son engagement à soutenir sa candidature et son adhésion dans ce parti.En dépit de son parcours exceptionnel, MLD se détermine par son patriotisme,sa constance idéologique et son attachement aux valeurs cardinales de courage patriotique et de respect de la parole donnée.Il est revenu largement sur le sens de l’engagement citoyen qui, selon lui est un devoir qui incombe à toutes et à tous. « Ce pays nous appartient,si nous ne nous engageons pas pour le construire,qui le fera »dixit ce petit fils de Serigne Touba.

Il n’a pas manqué de rappeler au Président de Gueum sa Bopp que Bougane Gueye,qu’ici au Sénégal et dans le lanterneau politique,désormais et à jamais,Tekki est associé à Mamadou Lamine Diallo.Le plagiat est intellectuellement malhonnête.Le Président MLD n’en a pas fait un vil et stérile slogan mais plutôt,la seule doctrine politique née au Sénégal et adossée à des valeurs,des principes et des méthodes pour redresser notre pays ,cœur de l’Afrique.Le Président MLD,dans une allocution empreinte de solennité et d’engagement a salué d’abord toutes les autorités religieuses venues de Touba,les représentants des partis de l’opposition et les collègues professeurs de Mame Balla Mbacké et sortants de l’UGB.

Il est revenu largement sur les discussions entre l’Etat du Sénégal et la banque mondiale relativement à la construction de l’université Gaston Berger de Saint Louis.Selon le leader de Tekki,la position de la BM consistait à dissuader le Sénégal à ne pas investir dans des projets d’université.Il en a profité pour rendre un vibrant hommage à feu Djibo Leyti Ka,qui,selon le candidat de Tekki,témoin de ces discussions est un vrai homme d’Etat.Il avait fait montre d’une clairvoyance et dune détermination exceptionnelles pour défendre le projet UGB.J’estime que cette université mérite de porter le nom de Djibo Leyti Ka et j’en prends l’engagement une fois élu PR en février prochain.

D’après MLD,ce n’est pas un hasard si Serigne Touba est originaire du Sénégal.Cela nous exige d’être déterminés et engagés.La réussite de sa lourde mission découle de l’acceptation de sa grande responsabilité de servir le Sénégal,l’Afrque et toute l’humanité.

« Le centenaire de la naissance de l’illustre Cheikh Anta Diop vient aussi nous rappeler tout ce que nous représentons en tant que sénégalais en Afrique et dans le monde. Je suis conscient et convaincu que nous devons porter avec responsabilité et courage patriotique cet héritage » dixit MLD

Il invite les jeunes de M’bour notamment ceux de M’bour Teffess à se mobiliser et à renoncer à tout projet de prendre le chemin de Barça ou Barsakh,d’aller prendre leurs cartes d’électeurs et de voter pour la coalition MLD Tekki 2024 pour amorcer le redressement définitif du Sénégal