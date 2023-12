Vélingara : Un incendie ravage le village de Sare Amadou

Le village de Sare Amadou de la commune de Kandia dans le département de Vélingara(Kolda) a été ravage par un violent incendie. Ainsi, les flammes ont consumé les trois plus grande concessions du village dont l’une compte plus de 18 cases. A cela, il faut ajouter plus d’une vingtaine de ruminants (moutons/chèvres), la récolte d’arachide, de coton, du matériel agricole, des motos, des vélos, des semoirs. Dans ce sillage, une importante somme d’argent a été aussi calciné par la furie des flammes. Cependant, il faut signaler qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée parmi les dégâts, selon Dakaractu.

Alertés, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les Eaux et forêts ont été sur les lieux pour éteindre les flammes et faire le bilan des dégâts. Actuellement c’est la consternation et le désarroi chez les populations puisque ces dernières ne savent pas à quel saint se vouer vue l’importance des dégâts. C’est pourquoi, les populations demandent de l’aide pour avoir le minimum pour survivre car aujourd’hui, ils risquent de passer la nuit à la belle étoile, renseigne la même source.

Farba Sabaly est un des sinistrés dont les 18 cases de la concession ont brûlé précise « j’ai perdu tout notamment ma récolte composée d’arachides, de mil ou de coton sans compter le bétail. C’est pourquoi, nous voulons l’aide de l’état car les seules choses qui me restent sont les habits que je porte… »