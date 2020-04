Distribution des vivres…la Cojer de Kaolack exige la transparence

Abdoulaye Diop Cojer Kaolack veut plus d’équité et de transparence dans la distribution des vivres

Abdoulaye Diop est Coordinateur départemental de la Cojer de Kaolack et Conseiller Spécial de Madame Aminata Touré au Conseil Économique Social et Environnementale. Après avoir bien compris l’importance du discours du Président Macky Sall le 3 avril dernier, il attire l’attention des autorités sur la chaîne de distribution des denrées alimentaires en cette période de crise marquée par la pandémie du Coronavirus.

Et le jeune aperiste d’inviter les autorités locales : Gouverneurs, Prefets, Sous-préfets, Maires, Chefs de quartier et de village à aider le Président Macky Sall pour atteindre ses objectifs concernant le plan de résilience qui vise à soulager nos compatriotes surtout ceux qui sont dans le monde rural. Pour plus d’équité et de transparence, il dira aux militants de l’Apr et de BBY de ne pas politiser les actions du Président en ces moments difficiles où l’heure est à l’unité nationale pour combattre le COVID-19. En terme clair,

Abdoulaye Diop voudrait juste une distribution efficace des autorités pour qu’il y ait un impact positif sur les ménages menacés par les mesures prises qui ont des conséquences néfastes sur l’économie nationale.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn