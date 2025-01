«Don de soi pour la patrie»…un concept étranger aux ministres de Sonko

Le «don de soi pour la patrie» a toujours été le leitmotiv au sein du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les hommes de Ousmane Sonko ont toujours mis en avant leur patriotisme. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles les électeurs ont placé leur confiance en Bassirou Diomaye Faye. Mais depuis que ce parti est au pouvoir, les ministres du gouvernement sont loin de cet esprit. Beaucoup ne sont pas encore prêts à tourner le dos aux délices du pouvoir. Ce au profit des «gorgorlous» (débrouillards).

Abass Fall relance le débat sur les salaires des membres du nouveau gouvernement. Dans une sortie sur Radio Sénégal international, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions est revenu sur ce que gagne un ministre de la République au Sénégal. Selon lui, le salaire du ministre au Sénégal est de 2,9 millions F CFA. «Si vous y ajoutez l’indemnité de logement, ça fait 3,9 millions. Il y a des ministres dont les voitures sont en panne, à commencer par moi. Les gens sont en train de faire beaucoup d’efforts et les Sénégalais…», a-t-il révélé.

Ces salaires ne datent pas d’aujourd’hui. Sous Macky Sall également, les ministres percevaient le même salaire. Le chef du gouvernement est à un peu plus de 4 millions FCFA comme salaire mensuel. Il peut bénéficier d’une ligne de crédit réservée à la pure discrétion du président de la République. Les ministres d’État sont un peu au-dessus de leurs collègues. Ils reçoivent 4 millions FCFA comme salaire net par mois. Le ministre des Finances peut se retrouver jusqu’à 25 millions FCFA, hormis les fonds communs. Car, au regard de son statut, ce dernier occupe des fonctions d’administrateur au sein de plusieurs institutions financières du pays.

Ajouté aux nombreux poste de PCA sous Pastef, on est très loin de la rupture prônée par le nouveau système. Les patriotes font la même chose que le régime qu’ils ont remplacé. Dans une publication sur page Facebook, Mollah Morgun a jugé excessif le montant des salaires.

«C’est trop : Salaire ministre 2.900.000 fcfa, indemnités de logement 1.million. + 700.000 d’indemnités de carburant + 300.000 d’indemnités de téléphone.( courant-eau-auto) tout gratuit dans un pays en ruine…Primes et perdiem aussi…», ironise l’activiste. Selon lui, «ien n’a changé sur les grilles des salaires dans un pays en ruine où la marge de manœuvre budgétaire est impossible».

Et faut dire que Mollah a raison de s’alarmer. Depuis sa nomination, Ousmane Sonko ne cesse de peindre un tableau sombre des finances du Sénégal. Face à la situation, le sacrifice ultime doit être un sacerdoce. Et les premiers qui devraient montrer le bon exemple sont le premier ministre et ses ministres. Au nom du «don de soi pour la patrie», ils devraient commencer à tourner le dos à certains avantages qui pourront servir au bas peuple qui attend des solutions concrètes.

Ce parti a toujours prôné le «don de soi pour la patrie». L’heure est venue de le concrétiser et de ne pas en faire uniquement un slogan de campagne. Parce qu’au moment où ces ministres vivent dans un luxe extravagant, les sénégalais souffrent le martyr. Beaucoup n’arrivent pas à joindre les deux bouts. La ruée des jeunes sénégalais vers les Bureaux d’Accueil, d’orientation et de Suivi (BAOS) suffit pour s’en rendre compte. Ce sont des milliers de jeunes qui passent, presque, la nuit dans ses endroits pour espérer postuler pour un emploi de trois (3) mois en Espagne.

«Sur le plan patriotique, l’expression « don de soi pour la patrie » exprime un attachement indéfectible à la nation, souvent nourri par un sentiment d’identité collective, d’appartenance et de fierté nationale. cela implique, pour un citoyen d’une république, une adhésion aux textes fondateurs, aux principes fondamentaux et aux institutions de la patrie (république), ainsi qu’une volonté de défendre et de promouvoir ses intérêts, même au prix de sacrifices personnels». Voilà comment Samba Thiongane définissait le concept.

Si les ministres de Sonko veulent rester fidèles à l’idéologie de Pastef, ils devront faire des concessions. Reste maintenant à savoir s’ils vont le faire. Nos amis ivoiriens disent «Abidjan est doux». Mais chez nous au Sénégal on dira plutôt que le «pouvoir est doux». Alors attention à l’ivresse du pouvoir sous toutes ses formes

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn