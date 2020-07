Don en vivres : « L’éternelle et Grande Chine aux côtés des populations de Tambacounda ».

La République populaire de Chine vient à nouveau se signaler dans sa solidarité à l’endroit du peuple sénégalais, cette fois-ci dans le cadre de la coopération décentralisée. C’est ainsi que l’éternelle et Grande Chine vole au secours des populations du département de Tambacounda en leur offrant un don en vivres de plus de 4 millions FCFA. Un geste à l’endroit des populations démunies du département de Tambacounda en cette période de pandémie à covid-19.

La réception de ce don s’est faite le jeudi 9 juillet 2020 en présence de l’adjoint au Préfet du département de Tambacounda, et de la deuxième adjointe au maire de la ville de la même localité, par le Président du Conseil départemental Syna Cissokho.

Un don qui participe de la volonté de la Chine, à travers son partenaire le Conseil départemental de Tambacounda, de contribuer à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables du Sénégal. La République populaire de Chine, en cette période où les Etats occidentaux, notamment de l’Union européenne (UE) tournent le dos au Sénégal où ils ont pourtant contribué à propager la pandémie à covid-19 et où le mal sévit plus, en décidant de ne pas rouvrir leurs frontières aériennes, renforce pourtant sa coopération à notre pays.

Un acte qui entre en droite ligne de la pensée de son bâtisseur le Président Mao-Tse Toung., et qui montre à quel point la Chine se soucie et prend en compte les préoccupations des populations démunies en Afrique, avec qui elle entretient des liens de coopération. Et c’est le Sénégal, mais également toute l’Afrique qui gagne avec un tel exemple de coopération.

Thiémokho BORE