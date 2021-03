Donald Trump dégringole dans le classement des milliardaires

Donald Trump doit surveiller sa fortune qui chute. Le 45ème président des Etats Unis d’Amérique apprendra à ses dépens que politique et finances ne font pas bon ménage. En effet, selon le classement 2021 du magazine Forbes concernant les 400 premiers milliardaires américains, Donald Trump a glissé de la 275 ème place en 2019 à la 339 ème en 2020, perdant 64 marches en un an. Le républicain radical n’est pas pour autant sur la paille, avec une fortune évaluée à 2, 5 milliards de dollars qu’il ne manquera pas de faire repartir à la hausse une fois ses déboires politico-judiciaires terminées.

Trump est né dans une famille riche et a hérité d’environ 40 millions de dollars de son défunt père, le promoteur immobilier Fred Trump. En 1971, Donald Trump prend la tête de ce qui sera plus tard connu sous le nom de Trump Organization. Les revenus et le titre de Trump l’ont depuis aidé à développer plus de 500 entreprises. Le magnat des affaires a sa participation dans les terrains de golf de luxe, les gratte-ciel, les émissions de télévision, les casinos, les livres et, dernièrement, la politique. La richesse du prédécesseur de Joe Biden est à déduire d’un endettement massif.

En effet, les prêts et autres dettes personnelles de Donald Trump atteignent 421 millions de dollars, selon le New York Times, qui évoque également un prêt immobilier de 100 millions de dollars à rembourser avant 2022. Dans une enquête parue le 29 octobre, le Financial Times évoquait, lui, 1,1 milliard de dettes cumulées, en comptant celles de son conglomérat. Selon la revue financière, Donald Trump a quatre ans pour rembourser 900 millions de dollars. Le départ annoncé de la Deutsche Bank, banque de longue date de la Trump Organization, pourrait compliquer la donne: l’établissement allemand réclame environ 340 millions de dollars d’ici 2024.

Source Financial Afrik