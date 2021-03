La vérité éclate…un manifestant tué par un « manifestant »

Tous les manifestants tombés lors des émeutes qui ont suivi l’arrestation du leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Ousmane Sonko, ne sont pas morts par les balles de la police. Un témoignage met en exergue la vérité sur le cas d’un manifestant tué par arme blanche…

Il s’appelle Mamadou Ndiaye. Il est le frère de Cheikhouna Ndiaye, qui a été tué au rond-point Case-bi des Parcelles Assainies le 4 mars dernier lors des manifestations. Dans les colonnes de «Les Echos, il indique que son frère n’a pas été tué par la police.

«Ousmane Sonko a été arrêté le 3 mars et le 4 mars manifestations ont commencé. Il y avait des émeutes aux Parcelles Assainies. C’est ce jour- là qu’on a saccagé Auchan et tous les magasins. Du commissariat des Parcelles Assainies au rond-point Case-bi, il y avait des émeutes sanglantes et Cheikhouna Ndiaye, mon frère, était la troisième victime.

Mais il n’a pas été tué par la police. Il a été poignardé. Dans la foule, il y avait des agresseurs. Ce sont eux qui l’ont agressé. Mais il n’a pas été tué par la police. C’est moi-même qui ai demandé l’autopsie à l’hôpital Idrissa Pouye. On m’a remis le papier de l’autopsie. Le spécialiste a dit que c’est une arme blanche tranchante qui l’a tué (…)

Ce sont les sapeurs-pompiers qui nous ont avertis, la nuit. C’était le jeudi soir vers les coups de 23h. Le lendemain matin, à 9h, nous sommes partis récupérer le corps à l’hôpital général Idrissa Pouye (ex-Cto). Mais avant de récupérer le corps, il y a eu une autopsie. (…) Ousmane Sonko le sait. On le lui a dit quand il est venu présenter ses condoléances à la famille. Bougane Guèye Dani aussi est venu présenter ses condoléances.»